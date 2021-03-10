«الملتقى الأدبي» يناقش «الآباء والبنون»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

نظم صالون «الملتقى الأدبي»، بالتعاون مع نادي كلمة للقراءة، أمس الأول، جلسة افتراضية ناقش فيها رواية «الآباء والبنون» للكاتب الروسي إيڤان تورجينيف، بحضور الكاتب حسن مدن الذي يتقن اللغة الروسية من خلال دراسته الأكاديمية للأدب الروسي، إضافة إلى اطلاعه الواسع على روائع الأدب العالمي.

وقال مدن، إن رواية تورجينبف، تعالج مرحلة التحول في روسيا، عندما انتقد خصوم الكاتب محتوى الرواية، خاصة شخصية بازاروف، التي أكد المؤلف أنها حقيقية، وكانت تدعو إلى العدمية. وأوضح أن حواراً صاخباً جرى بين البطل الشاب بازاروف والأرستقراطي بافل كيرسانوف، وسأله باستنكار: «هل ستدمرون كل شيء؟» فأجاب الشاب: «نعم، سننظف المكان ونعيد البناء من جديد».

ولفت إلى أن أهمية الرواية تكمن في رصد التحولات التاريخية من العهد القيصري، وصولاً إلى الانعطاف الكبير في ثورة 1917، موضحاً أن الرواية تتناول ثنائيات عدة، منها الآباء والبنون، والريف والمدينة، والثقافتان السلافية والأوروبية، والعلم والفن. وتحدث مدن عن محتوى الرواية، وخاصة موت البطل بازاروف بالتفوئيد لدى عدوى أصابته وهو يعالج أحد ضحايا الوباء، فكانت نهاية مؤثرة تشير إلى العدمية التي كان يدافع عنها.