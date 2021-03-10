«دبي للثقافة» تدعم مواهب المستقبل بورشة موسيقية

دبي (الاتحاد) - تقيم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» برنامج ورش تدريبية موسيقية افتراضية مخصصة للأطفال، داعيةً الصغار من سن 6 إلى 12 عاماً من الإماراتيين والمقيمين والدوليين إلى الانضمام إلى البرنامج، الذي تنظمه على مدار مارس الجاري، ضمن برنامج «دبي للفنون الأدائية».

وبالتعاون بين إدارة الفنون الأدائية ومركز الجليلة لثقافة الطفل في «دبي للثقافة»، سيوفر البرنامج الموسيقي منصة لتنمية المواهب الموسيقية الواعدة، عبر ورش عمل أسبوعية تخصصية تتوزع على ثلاث فئات عمرية.

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ستركز الورش على محاور تشمل الغناء الفردي والجماعي، ودروساً في الآلات الموسيقية، والموسيقى العربية، والموسيقى الغربية، وموسيقى الفلكلور، وأهم الموسيقيين البارزين عبر العصور، والموسيقى والغناء، والهارموني والتلوين في الموسيقى.

إلى ذلك، قالت فاطمة الجلاف، مدير قسم المسرح، ومدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»: «حين يجد الطفل الموهوب الرعاية، سيرتقي في المستوى الفني الاحترافي الذي يمكن أن يصل إليه. فزرع القيم وتعزيز الإبداع والثقافة الفنية بداخل الأطفال يثمران في شخصياتهم ونتاجاتهم مستقبلاً»، مضيفة: «تسعى "دبي للثقافة" من خلال البرنامج أيضاً إلى تفعيل الحراك الموسيقي في إمارة دبي، وتأسيس قاعدة قوية للموسيقى تعمل على اكتشاف المواهب من الأجيال الجديدة، وتمكينها من الاحتراف».