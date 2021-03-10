الشّعر.. إشكاليّات التّعريف

بقلم: رؤوف الصدّيق

ترجمة: أحمد حميدة

أويكفي أن يكون الخطاب الأدبيّ منظوماً كيما نتحدّث عن الشعر؟ فلطالما غلب التّمييز بين النّثر من ناحية والشّعر من ناحية ثانية، وساد الاعتقاد بأنّ صيغة الكتابة وحدها تكفي للتعرّف على هذا الجنس أو ذاك، فيكون النصّ الشّعريّ وفقاً لهذا التصوّر هو ذلك الذي خضع في تشكّله لقيود الوزن والقافية، وذلك تصوّر تمّ نسفه وتجاوزه منذ أمد بعيد، إذ مع ولادة «القصائد النثريّة»، ما انفكّ الحاجز الفاصل بين الجنسين يميل إلى التّلاشي والامّحاء. وقد ساهم الثّنائي بودلير- رامبو، الأوّل بـ«سأم باريس» والثاني بـ«فصل في الجحيم»، في إحداث مثل هذا الانقلاب منذ النّصف الثّاني من القرن التّاسع عشر. وقبلهما، كان ألويزيوس برترند قد فتح بشيء من التكتّم الطّريق أمام القصيد النّثريّ، وذلك بكتابه «غسبار اللّيل» الذي صدر منذ 1842.

ولن تتّسع الحملة ضدّ نظم الشّعر وقواعده خارج المشهد الأدبيّ الفرنسيّ تحديداً، إلاّ لأنّ الوضع الأدبيّ بفرنسا بلغ درجة من النّضج تسمح بإسكات أدعياء الشّعر، أي أولئك الذين كانوا رغم تمكّنهم من تقنيات النّظم، أشبه بمحتالين ومبتزّين للكلمة الشّعرية. وقد عاد الوعي حينها بقوّة ليثبت أنّ المسألة في مجال كتابة الشّعر تتعلّق بأسلوب كتابة تتأبّى على الحجز في قوالب جاهزة وقواعد محدّدة. وهكذا.. أعقبت ظهور القصيد النّثريّ كتابة البيت الحرّ الذي غدا شيئاً فشيئاً مهيمناً على المشهد الشّعريّ، ووسم بطابعه كلّ الإنتاج الشّعريّ الفرنسيّ خلال القرن العشرين.

ولم يكن العالم العربي بمعزل عن ذلك الانقلاب الذي غدا طه حسين، بعد إقامته الباريسيّة بين 1914- 1919، من أبرز المنافحين عنه، إذ لم يتأخّر في الإفصاح عن تبرّمه من النّزعة الاتّباعيّة لدى الشّعراء العرب، متلمّساً في تشبّثهم بالتّقليد سبب ضعف نفسهم الإبداعيّ. وسترتفع هنا وهناك، رغم ردود الفعل المحتجّة، أصوات أخرى منسجمة مع صوته الصّارم والجهير.

ولعلّنا نحتاج إلى التّذكير في هذا الصّدد بمجال آخر تبلور فيه ذلك التغيّر، ألا وهو ألمانيا التي انبثق فيها خطاب نظريّ عن جوهر الشّعر، يعود الفضل فيه أساساً لفريدريش هيغل وشوبنهاور. وقد جاءت آراء هذين الفيلسوفين في مجال علم الجمال (التي كانت مختلفة كما هي الحال بالنّسبة لقضايا أخرى) مزعزعة الأوساط الفنيّة الأوروبيّة بصورة عامّة، والأوساط الباريسيّة بصورة خاصّة، ثمّ كانت الحركة والرومانطيقية، التي كان مدّها قويّاً جارفاً، ومجدّداً في ألمانيا بشكل خاصّ، حيث امتازت بانفتاحها على ثقافات العالم، بما في ذلك الثّقافة الشّرقيّة، ويشهد على ذلك الانفتاح مثلاً، انبهار جوته بالشّاعر الفارسي حافظ الشّيرازي، الذي أهدى إليه الشّاعر الألماني إحدى روائعه الشّعريّة: «الدّيوان الغربي- الشّرقي» الذي امتدّ نشره من 1819 إلى 1827.

هوميروس وهسيود

على أنّ ذلك الانفتاح على عالم الرومانطيقية الألمانيّة سيكون بالأساس انفتاحاً على الفنّ الإغريقيّ، وبشكل خاصّ على الشّعر الغنائي والتراجيدي، كما على أشعار هوميروس وهسيود، وهما الممثّلان للشّعر الأكثر قدماً في تاريخ الشّعر الغربيّ. وتنقلنا تلك الأشعار إلى فضاءات عتيقة أخرى، يغطّي فيها المقول الشّعريّ (كما سينوّه بذلك نيتشه في معرض حديثه عن التّراجيديا) بصورة رشيقة أبعاد الشّعر الأصيلة والعميقة. وتتبدّى لنا كلّ الأسماء الشّعريّة اللاّمعة في تاريخ الشّعر الألماني وكأنّها وسمت بالحديد المحمّى لبلاد الإغريق، بأساطيره وآلهته وبتمثّله للجود. ولسنا هنا بصدد علاقة زائر يلقي بنظرة فضوليّة.. أنانيّة، كما هي نظرة العديد من فنّاني عصر النّهضة، إنّها نظرة ذلك الغريب الذي اكتشف أنّ له أواصر قرابة مع ذلك الإرث، وانبهر به حدّ استلهام ما حفل به من نزوع إلى التّجديد. وكذلك كان الشّأن مع شيلر وهولدرلين ونوفاليس وكلايست وهاينه.

منشدون ومشعوذون

ستكون حركة الاستكشاف المجاليّ للأعمال الأدبيّة العالميّة عبر التّرجمات الرّصينة (التي سيتولاّها باقتدار الإخوة شليغل في مجلّتهم «لاتينوم») متّسقة مع عودة إلى الوراء، إلى زمن كانت بلاد الإغريق هي نقطته المركزيّة، لتتبلور وكأنّها اكتشاف جديد لوطن شعريّ مستعاد.. وتلك منجزات كان من شأنها زحزحة اليقينيّات الثّابتة والأعراف القائمة، فأن يصبح المرء إغريقيّاً، فإنّ ذلك غدا يعني أن يتذكّر (وكما يلمح إلى ذلك هسيود) أنّ الشّعراء الأوائل كانوا رعاة تلقّوا من الملهمات أسرار فنّ الغناء عند أقدام جبال الأولمب. وكان أولئك الرّعاة قد اكتشفوا مدى قرابتهم من أورفيوس الذي كانت الألحان الرّخيمة لقيثارته تهزّ شجناً الجبال والغابات، كما الوحوش التي تعمرها. وقد ندرك والحال تلك أنّ الخطاب الشّعريّ كان هو الخطاب الأكثر براءة والأشدّ احتشاداً بتلك القدرة الرهيبة على تحدّي الموت، على عكس وظيفته الشّائعة في الصّالونات ومنتديات الطّبقات الموسرة، حيث كان الشّعر مجرّد أداة لتنميق المقول الشّعريّ وتوشيته. ولذا.. فإنّ قواعد نظم الشّعر، حتّى وإن ظلّت قائمة، فإنّها فقدت فجأة وجاهتها السّالفة.

وقد سبق وأن عرفت أوروبا القروسطيّة أيضاً الشّعراء الملحميّين والشّعراء الجوّالين والمنشدين، أي أولئك المغامرين الموهوبين لحياة التّيه، الذين كانوا يتنقّلون من قرية إلى أخرى ويلقون أشعاراً لا تخلو من العفويّة ومن الأداء التلقائي، وكان بعدهم عن مواطن الرّفاه وعن البلاط الملكي قد جعلهم متحرّرين من التزلّف والتصنّع للتّعاطي وجدانيّاً مع «النّار المقدّسة» للشّعر. فالشّعر الغزلي الذي كان يتغنّى بالوفاء للمحبوبة، والذي يذكّرنا بشكل لافت بأغراض الشّعر المرتجل في الجاهليّة، كان يمتاز بتوثّبات جريئة وأصيلة، قد لا نخطئ الصّواب لو قلنا إنّها، وبقدر ما تراجعت مكانة اللغة اللاّتينيّة، ساهمت في صقل اللّغات المتداولة في أوروبا، غير أنّ كلّ ذلك لم يكن ليضاهي في تأثيره قوّة الشّعر الإغريقي. والحقيقة أنّ هذا الشّعر القروسطيّ، على غرار ذلك الذي كان شائعاً في البلدان العربيّة، لم يقطع البتّة مع وظيفة الشّعر بوصفه وسيلة ترفيه ومتعة، ويحدث أن يكون الشّاعر في ذات الوقت موسيقيّاً أو ممثّلاً هزليّاً أو «بهلوانيّاً»! وطالما أنّه كان ملزم بتلك الوظيفة، كان من الضّروري أن يكون بارعاً في استخدام الكلمة، فكان بالتّالي يتلاعب بالكلمات كما يتلاعب البهلوان بالكرة، لإثراء الفرجة! وكان الأمر في تلك الحالة فعلاً.. محض فرجة.

لقد بات من المسلّم به في أوطاننا خاصّة، اعتبار عمليّة إعادة اكتشاف أوروبا للإرث الإغريقيّ بمثابة ثورة فكريّة. ولعلّ الخطأ في مثل هذه القراءة يكشف عن تشويه طرأ على تاريخنا نحن، بالنّظر إلى أنّ العقلانيّة التي تمّ الدفاع عنها في العالم العربي من قبل «العارفين» بالفلسفة تمّت انطلاقاً من إرث الفلاسفة الإغريق: أفلاطون وأرسطو، فيما أعادت أوروبا اكتشاف بلاد الإغريق على مراحل، عبر ما يشبه الحركات الارتجاجيّة، وتعدّ الفترة الرّومانطيقيّة إحدى تلك المراحل، فيما أنّ الثّورة المرتبطة بها تتعلّق أكثر بالشّعر من ارتباطها بسلطة العقل أمام الإيمان. والحقيقة أنّ الشّعر غدا هو ذاته نابعاً ممّا هو دينيّ! ودخل هكذا في حالة تنافس مع العقيدة المسيحيّة.

الصّاعقة وآلامها

يرى هولدرلين أنّ الإنسان يسكن هذا الوجود بصورة شعريّة، وذلك توصيف تناوله هيدغر بالتّعليق الدّقيق في القرن الماضي، وأبان فيه عن طبيعة الثّمرة التي أخصبها اللّقاء مع بلاد الإغريق. فلم يعد بالإمكان حينها تجاهل تلك الرّسالة الإغريقيّة التي ترى أنّ الشّعر ليس نشاطاً فنيّاً إستيطيقيّاً، بقدر ما هو.. حالة وجوديّة! فأن يكون المرء شاعراً، فإنّ ذلك يعني أن يدع البعد الإنسانيّ يتجوهر في كينونته، فهو بالتّالي سعي من أجل البحث عن التّجربة الأصليّة للكلمة، التي وفقها نكون بشراً وسكّان هذه الأرض.

وذلك هو الذي يصنع الاختلاف بين المقول الشّعريّ والمقول الذي لا يكون كذلك: أن نكون أو لا نكون ونحن نبحث عن الكلمة التي بها يلتئم جوهر إنسانيّتنا! فليس الشّاعر حينئذ مُسلّياً ناظماً للشّعر: إنّه ذلك الإنسان الذي بالكلمة التي يفصح عنها يذكّر أشباهه من البشر بمعنى أن يستردّ المرء إنسانيّته.

بهذا المعنى يكون كلّ إنسان شاعراً بالقوّة، وإن كان ثمّة من النّاس من يكون متيقّظاً لحقيقة قدره ذاك، وأولئك الذين أداروا ظهورهم لتلك الحقيقة. وقد يحملنا مثل هذا الإقرار بوجود تعريف سلبيّ للشّاعر: فليس بشاعر من آثر الغفلة والظَّلال وذهل عن حقيقة وجوده، فعميت عليه السّبيل. ولنحتفظ هنا بهذا الـ«التّعريف» للشّعر بوصفه قدراً أساسيّاً يهمّ إنسانيّة الإنسان، وبأنّ العرضي في هذا السّياق هو أن لا يكون المرء شاعراً، بل ألاّ يكون كذلك (...).

ولكن ينبغي لنا ألاّ نجانب الصّواب، ونقرّ بأنّ القدر الشّعريّ مرتبط بالجوهر ولا بما هو عرضيّ، لأنّ الشّاعر بوصفه حارساً للكينونة -كما يذهب إلى ذلك هيدغر- هو ذلك الذي يكون قد أصيب بـ«الصّاعقة»، فتكشّفت له، بمعنى ما، رسالته! يقيناً أن الإنسان يقيم شاعريّاً في هذا العالم، ولكن ليس كلّ البشر مدعوّين إلى الإفصاح شعريّاً عن الطّبيعة الشّعريّة لمقامهم على هذه الأرض.