ضفة النهر الثالثة

لولوة المنصوري

«وفي يوم، صُنع لأبي مركب، قادر على البقاء على سطح الماء، لمدة عشرين أو ثلاثين عاماً». ص: 41.

نهر يبدو على مرمى البصر عظيماً، عميقاً، دائماً في الجريان والذهول، دفاقاً حُرّاً ومندفعاً من بوابات أزلية في البرازيل، عريضاً كذاكرة حاضرة لملحمة مُقدّسة، بشكل لا يعرف المرء معه حدود الضفة الأخرى للنسيان والجحود، هو انبثاق آية كونيّة عن الهِجرة أو ربما فراغ أزليّ هائل بالغياب.. لا يختفي من الوجود أبداً، ولا ينأى لاهثاً خلف الغيب.

صعد الأب إلى المركب وأرخى الحبال، وعلى باب الكوخ تناهت إليه صيحة زوجته: «إذا ذهبت، فلتبقَ، لا تَعُدْ أبداً».

«راح يجدّف في النهر، وتناءى مع ظله، طويلاً طويلاً، مثل تمساح».

إن التصورّ الزمني قد بلغ أقصى ما كان محتملاً، فحقيقةً.. لم يعد الأب إلى البيت، ولم يذهب إلى أيّ مكان أبداً، ظلّ معانداً مبالغاً في عُزلته، عالقاً في فضاءات النّهر، في منتصف المسافة، ثابتاً في المركب لا يفارقه أبداً. وكأنه بحلوله في النهر قد ثبّت حركة التدفق ومنحه سلالة عجائبية لا منتمية لليابسة.. ولا إلى الماء.

في ظلّ غيمة

ثم امتدّت سنوات البقاء في اللازمن، خارج حدود اللغة والتاريخ والذاكرة البشرية، فما عاد أحد يذكر في أي زمن دخل الأب في النّهر، وما عاد السؤال عن سبب الغياب النهري مركز التداول والمواجهة بين أحاديث العائلة. أيكون السبب في اختيار هذا النمط من العزلة الجنون؟ أم هو مرض خطير كالجذام، أم الوفاء بنذر؟ لا يدري أحد. قيل إن الأب قدّم تفسيراً للرجل الذي صنع المركب، غير أن الرجل قضى نحبه ولا أحد يعلم أو يتذكر شيئاً. والأب باقٍ هناك في المنفى المائيّ المُختار.

الأب الذي يشهد له جميع أقاربه ومعارفه بالتنظيم والواقعية والهدوء والشرود الحياديّ، الحالم وكأنه في ظلّ غيمة أمام احتدام عواصف الصراعات والمطالب العائلية، عُرف ميّالاً للصمت مهما بلغت ذروة قلق الأحداث الجارية من حوله. قرر يوماً شكلاً غامضاً وسحرياً للغياب والعُزلة والخلاص من ثقل اليابسة: «استقرار أبديّ داخل مركب نهريّ».

شهقة الأحداث

تتداعى أحاديث الناس حول النهر وأخبار زمن الفيضانات الأولى وخشية البشر فناء الكون، لذلك أعدّ المركب، منساقاً لتيار الأبدية، بادياً للعيان أو غائباً عنها، يجدف في نهر برازيليّ عنيد، بغير اكتراث لمواسم الأمطار وشهقة الأحداث الكبرى للطبيعة.

وهنا تبرز دلالة الضفة (الثالثة) كانتقاء عدديّ يوحي بانتصاف الضفاف البرزخية ما بين عودة ورحيل، ظهور وغياب، حياة وموت، مُبتدَأ ومنتهى، فحين اختار الأب البقاء إلى الأبد في منتصف النهر، صنع بذلك ضفة ثالثة وسطيّة، ولكنها في منتهى الصدمة والبُعد والنسيان والتلاشي الحُر، إذ من المألوف في طبيعة الكوكب الأرضي أن تكبر ضفتان للنهر، لا أكثر من هذا العدد الجيولوجي إلا في حال النهر الجاري في الأبعاد الكونية الأخرى فهذا شأن فانتازيّ آخر منافٍ للأرض التي تحاول عبر حدود العقل الإنساني أن تفكّر بشكل منطقيّ في الأبعاد.

الغياب الغامض

تُروى القصة بلسان الذنب، الابن في طفولته متلصصاً بحزن على رحيل الأب في النّهر، ثم الابن يكبر في فتوتّه وشبابه على شكل الغياب الأبويّ الغامض في ظل التحولات البيولوجية والاجتماعية للعائلة، حتى مضت السنوات والهجرات والأحداث بالعائلة كلها، وبقي الابن في هيئة شيخٍ بيتوتيّ وحيد عَزب، زاهداً من كل شغف إلا من ذلك الاحتمال الأسطوري لعودة الأب من النهر، الخروج من التيه الذي لا حدود له.

وعلى خطّ زمني متدهور، حيث السنوات التي قضمتْ جزءاً عظيماً من جسارة المحاولة، وكخُطّة مضادة للاستسلام، أو محاولة بدتْ وكأنها الأخيرة في تحصيل أمل عودة الأب من النهر، وقف الابن على الضفة مقاوماً آثار السنين، وعلى مرّ صيحة من أبيه نادى: «أبي أنت الآن شيخ، لقد فعلت ما كان ينبغي عليك فعله، تعال الآن، لا فائدة.. تعال.. سآخذ مكانك في الحال، في أية ساعة، وحسب رغبتنا نحن الاثنين، سأحل محلك في المركب...» ص: 46.

وكمُنتهَض أخير غير متوقَّع.. يستمع الأب لنداء ابنه، رفع يده مُلقياً بتحية (هي الأولى بعد كل تلك السنين الطويلة). نهض أخيراً وحرّك المجداف في الماء متقدّماً نحو ولده.

ثم سرعان ما تنقلب تضاريس الدلالة ويختلف أطلس القصة، لندخل ضمن نسق مفاجئ ومؤلم حين نلمحُ انسحاب الابن من الضفة، وانطلاقه هارباً في الغابات في لحظة أسَفٍ ورُعب.. ركض هارباً من رؤية أبيه الذي بدا حين نهض في الماء وتقدّم نحوه (كأنه عائدٌ من العالم الآخر)، كأنه ميتٌ منذ ألف عام وبُعث للتوّ من تابوته.

الركض في اللازمن

ركض الابن كثيراً وطويلاً طالباً الصفح بأقصى قوة، امتدتْ سنوات الركض في اللازمن، هروب قاسٍ أكبر من الذنب والخذلان. لقد ظل الابن في هروب سحيق أبديّ في الغابات، وفق انزياح جديد لشكل العُزلة على اليابسة... وفي المقابل يستمر الأب بدوره هارباً في عُزلة البقاء النهريّ إلى الأبد، ثابتاً بين ضفتين، ثباتٌ بين حضن السائل، مانحاً شكلاً جديداً لمعنى التحرر من الجسد المقيّد باليابسة.

الأبُ حُرٌّ في المصب، الأب نهر في المساق، مصابٌ بالفيضان من الأعماق... نهرٌ في الأبد. لقد كان يوماً ما ضفة ثالثة في البيت، ولم ينتبه إليه أحد.

قصة للبرازيليّ «جو أوجويماريس روزا»، ضمن مجموعة: «يوم آخر من أيامنا» (قصص من أميركا اللاتينية)، ترجمة أبوبكر العيادي، مسعى للنشر والتوزيع بالتعاون مع العنوان للنشر والتوزيع (الشارقة)، الطبعة الأولى، 2017.