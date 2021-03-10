ناتالي جيريميجنكو.. بهجة الفن الأخضر

د. حورية الظل

ناتالي جيريميجنكو (1966) فنانة وبيئية ومهندسة أسترالية درست الكيمياء الحيوية والفيزياء وعلم الأعصاب والهندسة الدقيقة، وتعمل أستاذة بجامعة نيويورك، في قسم الفنون البصرية. وترى جيريميجنكو أن «التكنولوجيا الجديدة هي فرصة للتغيير الاجتماعي» وتستكشف أعمالُها الفنية، في المقام الأول، العلاقة بين المجتمع والبيئة والتكنولوجيا، فتحاول الدمج بين كل هذه الأبعاد. وهي تقود حالياً العديد من المشاريع الفنية البيئية حول العالم، وتقع جميعها في مكان ما بين التركيبات الفنية والتجارب العلمية، ولكن فنها مغاير للمتعارف عليه، فهو فن غير مفهوم نسبياً حسب بعض نقاد الفن، وإن كانت هي ترى العكس، وتؤكد أن أعمالها مفهومة ومقروءة لأشخاص متنوعين، وممتعة أيضاً حسب تعبيرها، وعليه، سنحاول هنا تقديم جوانب من تجربتها.

تستخدم جيريميجنكو في مشاريعها الفنية، العديد من الأفكار والأساليب المستمدة من العلم، وتؤكد ضرورة «استثمار التكنولوجيا في الفن لخلق نظام بيئي صحي بطريقة جماعية من خلال اغتنام الفرصة الحقيقية التي تقدمها التقنيات الجديدة، للبدء في التعامل مع التحديات البيئية المهمة». ومن ثم يمكن اعتبار أعمالها محاولة مهمة لإحداث تغييرات جذرية تسير بنا نحو مستقبل صحي أخضر خالٍ من التلوث. وترى جيريميجنكو أن أعمالها تتضمن حلولاً مبتكرة يستطيع الإنسان العادي القيام بها، فيصبح تأثير أفعاله إيجابياً على المشكلات البيئية التي تبدو مستعصية على الحل، فهي تعتبر الفن حافزاً لعلاج العلل البيئية وإعادة بناء العلاقة بين البشر وغير البشر.

منشآت صديقة للبيئة

وقد اكتشفت قوة وإمكانية الفن عندما بدأت في عمل منشآت واسعة النطاق، منشآت دائمة، وفي الهواء الطلق، تبدو صديقة للبيئة وعلمية ومبهجة أيضاً حسب تعبير أحد نقاد الفن.

وتدافع جيريميجنكو عن فنها الذي يدمج التكنولوجيا بالبيئة ويقوم على التجريب، بقولها: «التجارب العلمية ليست حكراً على العلماء فقط، وإنما يستطيع الفنانون أيضاً القيام بها». وترى أن الهدف من ذلك، إعادة تكوين علاقتنا مع الطبيعة وتشكيل تفاعل يُحدث فرقاً لصالح جودة البيئة التي أضحت متضررة، وإعادة إنشاء أنظمتنا الحضرية المشتركة حتى نتمكن من تحسين صحة الإنسان والبيئة. وعن مشاريعها تقول: «إن كل شيء رائع ومذهل... طالما أن النتيجة النهائية تدمج الطبيعة في حياتنا بطريقة تعود بالنفع على الطرفين: البشر وغير البشر».

ويتأكد ذلك من خلال ما قاله الكاتب والناقد الفني جان جاغودزينسكي حول تجربة جيريميجنكو: «ترى أننا يجب أن نستمع إلى أصوات الآخرين غير البشر ونتعايش معهم في بيئة صحية».. والسؤال: كيف حققت ذلك على أرض الواقع من خلال مشاريعها الفنية؟ الحال أن أعمال جيريميجنكو الفنية تطمس الخط الفاصل بين الفن والعلم، وتستلهم سلوكيات كل هذا التنوع ممن من يعيشون في الماء والتربة والهواء الذي نتنفسه.



من أعمال جيريميجنكو

من أعمال جيريميجنكو ابتكارها لنموذج مكتب الشجرة، وهو عبارة عن مكتب عمل بلا سقف تم إنشاؤه حول شجرة، وتستأجره بعض الشركات لبعض موظفيها الذين يعانون من الإرهاق، وذلك من أجل استعادة حيويتهم في العمل، كتأكيد بأن العمل وسط الطبيعة يرفع المردودية.

ولها أيضاً مشروع آخر حول صحة الأسماك، ويتلخص في تركيب عوامات تطفو فوق الماء في نهر ديروينت، وترتفع متراً واحداً إلى الأعلى، وتغوص متراً آخر تحت الماء، وعندما تمر سمكة أسفل العوامة، ينير ضوء في الأعلى، فيتحول إلى اللون الأحمر كإعلان عن ندرة الأكسجين المذاب في الماء. أما وفرة الأكسجين فيدل عليها تحول الضوء إلى اللون الأخضر والأزرق، وتمكن هذه التقنية من خلق مهرجان من الألوان على سطح النهر، كما يستطيع الجمهور أيضاً الاطلاع على جودة المياه من عدمها من خلال تمثيل مرئي. وترى جيريميجنكو أن: «هذا المشروع يجعل ما هو غير مرئي؛ أي الأكسجين المذاب في الماء، أحد أهم العوامل في صحة النظام البيئي».

وابتكرت جيريميجنكو أيضاً عيادة الصحة البيئية في جامعة نيويورك، وهي عيادة تسمح لمن يقصدونها، بالمغادرة بوصفة طبية -ليست وصفة أدوية- ولكن في شكل مشاريع فنية بيئية تشاركية، توفر استراتيجيات علاجية للأنظمة البيئية. وتعرف جيريميجنكو عيادتها بقولها: «إنها عيادة مثل العيادة الصحية، باستثناء أن الأشخاص الذين يقصدونها، يخرجون بوصفات تفيد البيئة».

الزهور كغذاء

ولجيريميجنكو أعمال ومشاريع فنية أخرى كالزراعة الحضرية العمودية، وهذا المشروع يتعلق بكيفية إنتاج الغذاء في سياق حضري، كما جربت إدخال الزهور في لوائح الطعام، ودافعت عن ذلك بقولها: «إننا لا نفكر عادة في الزهور كغذاء، ولكنها ذات قيمة غذائية عالية». وأيضاً ابتكرت وطورت كلاباً روبوتية تطلق في الطبيعة لقياس درجات التلوث فيها. وقامت جيريميجنكو كذلك بتصنيع أقلام وحبر التلوث باستخدام ما يسمى المرسب الكهروستاتيكي، حيث ابتكرت طريقة لسحب الكربون الأسود من الهواء الملوث في المناطق الحضرية وتحويله إلى حبر وأقلام رصاص. كما أنشأت مجسماً للطيور في متحف ويتني بنيويورك.

وهكذا، فإن أعمال جيريميجنكو الفنية الموجهة للمجتمع والمدافعة عن البيئة، مكنتها من أن تكون رائدة في مجالها، وقد حصلت على العديد من الجوائز، منها جائزة فيدا للفنون في سنة 2014، وجائزة أكثر الأشخاص إبداعاً وابتكاراً في العالم سنة 2013، واختيرت كواحدة من أكثر النساء تأثيراً في التكنولوجيا في عام 2011، ونظراً لأهمية أعمالها فقد تم أيضاً عرض نماذج منها في العديد من المتاحف والمعارض العالمية.