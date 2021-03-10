المبدعة الإماراتية.. سؤال الذات والانفتاح

عز الدين بوركة

دعونا نأخذ مرحلياًً بتعبير «الإبداع النسائي» أو «النسوي»، كما يحلو للبعض قوله، وإن كنا لا نرى تفرقة بين الإبداعيْن الرجالي والنسائي، الذكوري والأنثوي.. باعتبار أنالكائن الإنساني يعد في نهاية المطاف هو المبدع، بعيداً عن جنسه ولونه ومذهبه... فالإبداع لا يعترف إلا بالنتيجة والسيرورة، لا بالجندر، إلا أنه وللضرورة المرحلية والموضوع الذي اتخذناه أرضية النقاش في هذا النص، يستدعي الأمر الأخذ بالتعبير.

والقول بالإبداع النسائي يحيلنا إلى تلك الممارسات الفنية والإنتاجات الثقافية - بتعبير سوسيولوجيا الفن- والإبداعية، التي تُنتجها وتقوم بها المرأة، وفي هذه الحالة نقف عند المرأة العربية والإماراتية بشكل حصري، بعدما عرفت انفتاحاً كبيراً بوأها مقاماً عالياً داخل الكرطوغرافيا العربية والأنطولوجيا الفنية من الخليج إلى المحيط. وذلك بفعل نهج وسياسة الانفتاح التي انتهجها قادة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهودهم في تمكين المرأة في هذه الجغرافية العربية، نهج تمكين المرأة من اعتلاء مراكز كانت حكراً على الرجال، ما جعلها تحظى باهتمام مكثف على الصعيد الدولي خلال العقدين الأخيرين.. وقد أسفرت جهود تمكين المرأة الإماراتية عن حضورٍ لافتٍ في جميع مناحي الحياة العامة في فترة قصيرة نسبيّاً، وذلك بدرجاتٍ متفاوتةٍ من مجال إلى آخر. وهو الأمر الذي يُبرز كون المرأة الإماراتية أصبحت اليوم شريكاً أساسياً في قيادة مسيرة التنمية المستدامة، بفضل ما تملكه من مؤهلات تعليمية وقدرات قيادية.

قد تكون مهمة المنتوج الثقافي عموماً كامنة في تسليط الضوء على الحياة الإنسانية والعيش الإنساني، سواء عبر رؤية اجتماعية أو فردانية للذات المنتجة، بالإضافة إلى الحرية التي تمنحها الثقافة ويقدمها الفن للمبدع، في أن يُعبّر عن العالم كما يؤوله، لا كما ينبغي له أن يُرى فحسب. ومن هذا المنطلق الأخير، يمكننا القول -بحذر نوعاً ما- بكون الرؤية الإبداعية النسائية عموماً تختلف عن الرؤية الإبداعية التي ينتهجها المبدع الرجل، وإن كانت الممارسات لا اختلاف فيها. وذلك نابع لاختلافات جسدية أولاً، وثانياً اجتماعية متعلقة بالتنشئة والمحيط، وحتى اقتصادية وأحياناً سياسية، تؤثر بشكل مختلف على طرق تأويل العالم ذكورياً وأنثوياً. وإن كان أمر المقارنة مستبعداً عندنا، وخاصة إن أخذنا بالنموذج العربي الإماراتي، أو كما يقول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»: «لقد تجاوزنا في دولة الإمارات التمييز بين المرأة والرجل فالمعيار هو الكفاءة والقدرة والتميز ونحن فخورون بما أنجزنا».

إبداع بصيغة تعدد

تتعدد الممارسات الإبداعية النسائية الإماراتية، وإن كانت شريكاً في البناء الثقافي منذ النشأة داخل الدور من خلال تلك الأدوات والأزياء والأغراض المنزلية التي كانت تصنعها النساء الإماراتيات، فإن المرأة اليوم داخل الإمارات تعالج قضاياها الراهنية والحساسة ورؤاها للعالم عبر تعدد إبداعي متعلق، بدءاً بما هو سردي وروائي، وقد أشار الكثير من تلك الدراسات إلى أن المرأة الإماراتية هي من أكثر النساء العربيات حضوراً في المجال السردي؛ فنذكر على سبيل المثال، المبدعة دبي بالهول، وإيمان اليوسف، وصالحة عبيد، ونادية النجار، وصالحة غابش، وظبية خميس... وغيرهن؛ اللواتي نلمس في إبداعهن القصصي أو الروائي، موضوعة الانتقال الحضاري الضخم الذي عرفته دولة الإمارات منذ بدايات سبعينيات القرن الماضي، إلى جانب التنوع والتداخل الذي حصل في الدولة، بالإضافة إلى سؤال المرأة في الوضع الثقافي العربي والإماراتي اليوم. ما يجعل منها كتابة -نوعاً ما- تمتاح من الواقع، لكنها ليست واقعية بالمعنى العام، فالروائيات يشتغلن على مستوى اللغة والتخييل والتأويل أيضاً.

لقد مر ما يزيد على ثلاثة عقود من الإبداع النسائي داخل الإمارات، وهنا عن الحديث والمعاصر نتحدث؛ ما يجعلنا نتحدث عن تراكم أدبي وفني يقدم لنا القدرة على استقراء المشهد واستنباط اهتمامات المرأة الإماراتية الأولى، وأيضاً تصورها للآن والآتي، للحاضر والمستقبل، مستثمرة ماضيها الحضاري العربي-الإسلامي العريق.

وكما بالنسبة للجانب السردي، فالمرأة الإماراتية تحتل مكانة متميّزة في الخريطة التشكيلية العربية، منذ أوائل العقد الثامن من القرن العشرين. وذلك انطلاقاً مع التشكيلية الرائدة نجاة مكي، التي في كانت عام 1977، أول امرأة إماراتية تحصل على منحة حكومية لدراسة الفن في الخارج، وسافرت إلى القاهرة، حيث حصلت على درجة البكالوريوس والماجستير في نحت الناتئ والمعادن. وقد تحصلت أيضاً على شهادة الدكتوراه في فلسفة الفن في عام 2001، ما يجعل منها نموذجاً يمكن القياس عليه لاستنباط المنطلق الفكري والاجتماعي الذي تنطلق منه الفنانات التشكيليات الإماراتيات.

غير أن التجربة التشكيلية النسائية في الإمارات، لم تقتصر منذ تأسيسها على اللوحة، كما حدث في بلدان عربية أخرى، بل تعددت الأساليب والتيارات داخل المشهد التشكيلي النسائي الإماراتي، عبر حضور لمختلف الممارسات من فن التصوير الصباغي، بتنوعه التشخيصي والتجريدي، وما يتولد عنه من توجهات ومذاهب، وكما الممارسات المعاصرة بمختلف مشاربها من تنصيب وفيديو وتصوير معاصر وفنون أدائية وفن التركيب والفن المفاهيمي، وغيرها، بالإضافة لفن النحت الذي لم يقع عليه المنع أو التهميش، كما حدث في بلدان عربية عديدة. ونحن نجد مجموعة من الأسماء مثل د. نجاة مكي، وفاطمة لوتاه، وابتسام عبدالعزيز، وكريمة الشوملي، وميسون آل صالح... وغيرهن من الأسماء النسائية. ويأتي الاهتمام الأكبر لدى فنانات الإمارات شبيهاً بذلك الذي تعمل عليه الكاتبات والروائيات، إنه موضع الوطن والهوية والتحول الحضاري الطارئ والمتسارع والتقدم الحاصل، في مسعى إلى رسم معالمه ومعالم المستقبل وتسليط الضوء على سؤال الفرد الإماراتي، والمرأة بشكل خاص.

أما في مجال السينما، فيذهب توجه السينمائيات الإماراتيات إلى حد كبير لملامسة الاهتمام ذاته، مع طرق معاجلة مختلفة تهتم بتسليط الضوء على المشهد بشكل أوسع وأكثر قرباً، لإبراز اهتمامات ذاتية وإنسانية واجتماعية وأخرى وطنية.. مع مجال أوسع للتجريب، ما لفت أنظار صناع السينما إليهن. وهنا نذكر على سبيل المثال لا الحصر، عائشة الزعابي، ونائلة الخاجة، وشذى مسعود... وغيرهن.

الأصوات الشعرية

أما شعراً، فقد حظيت الكتابة الشعرية النسائية الإماراتية باهتمام لافت. وإن كانت مرحلة أوائل الثمانينيات هي البداية الفعلية لظهور الأصوات الشعرية النسائية، إلا أن هذا لم يمنع الكتابة الشعرية بصيغة المؤنث داخل دولة الإمارات من أن تعرف ازدهاراً، وتواكب التجدد الحاصل في المشهد والساحة الأدبية العربية. فقد انحزْن إلى الكتابة التجريبية والحداثية، إذ نعثر على أسماء رسخت وكرست تجاربها أمثال نجوم الغانم، وصالحة غابش، وظبية خميس، وأمينة ذيبان، ومنى سيف، وغيرهن. وعكس السرد والتشكيل والسينما، ففي الشعر يحضر التشظي على مستوى الكتابة، ويستحيل معه الكشف عن مواضيع محددة بقدر ما نقف عند حرية تأويل العالم من قبل الشاعرات، بما تتيحه لهن اللغة من إمكانيات لا متناهية.

وبفضل الانفتاح الذي انتهجه قادة الإمارات، استطاعت المرأة الإماراتية، وفي غضون سنوات قليلة، أن تحتل مراكز متقدمة، وأن تتبوأ أماكن مهمة في الساحات الإبداعية العربية، وحتى العالمية، بفعل تحمسهن للتجريب وتخطي السائد ومقاربة الواقع عبر تأويل «نسائي» خاص، وأيضاً بفعل الحرية التي تحظى بها المرأة الإماراتية، كل ذلك انطلاقاً من سؤال الذات والانفتاح والمستقبل.