«عالمي الصغير» لأبناء موظفي الدفاع المدني بعجمان

عجمان (الاتحاد) - أطلقت وحدة السعادة بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، مبادرة «القراءة»، التي تهدف إلى تقديم مجموعة من الكتب لأبناء العاملين في الإدارة تحت الإجراءات الوقائية المتبعة، لترسيخ العلم والمعرفة وتعزيز ثقافة القراءة كممارسة مستدامة.

وأوضح العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، أن المبادرة تتضمن مجموعة قيمة من كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحمل عنوان «عالمي الصغير» التي تستهدف النشء من سن 6 إلى 9 سنوات، لمشاركة سموه ذكريات طفولته وشبابه، والدروس التي تعلمها من التجارب والمواقف المختلفة، التي شكلت نظرته للحياة ورؤيته للتعامل مع ما تحمله من فرص وتحديات.

وأضاف أن كتب «عالمي الصغير» تحمل أفكاراً كبيرة منقولة إلى الصغار بلغة سهلة وأسلوب سلس، لمنحهم دروساً مفيدة حول ماضيهم ومستقبلهم، من خلال استعراض مجموعة من التجارب المهمة من ذاكرة قائد ملهم.

وقال الشامسي: إن وحدة السعادة بالإدارة العامة، تحرص على إسعاد موظفيها بتقديم أفضل الخدمات، وترسيخ قيم الإيجابية، مؤكداً أن الإمارات سباقة في إسعاد أفراد المجتمع ونشر مفهوم السعادة.