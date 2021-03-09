3 تشكيليات يقمن معرضاًً في «جاليري الاتحاد»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

افتتح «آرت جاليري الاتحاد»، أمس الأول، معرضه الفني في أبوظبي، بعنوان: «تدفق» تشارك فيه ثلاث فنانات تشكيليات، ويضم 80 عملاً فنياً. ويستمر حتى الـ 11 من مايو المقبل.

وعن مشاركتها، قالت الفنانة البريطانية كارين روش، التي قدمت أعمالاً فنية بقياسات مختلفة، ومنها لوحة تظهر جامع الشيخ زايد الكبير عند الغروب، إضافة إلى لوحة مستلهمة من أجواء الأديب اللبناني الراحل جبران خليل جبران وتحمل اسمه.

وعن لوحة جامع الشيخ زايد، أوضحت لـ«الاتحاد» أنها اختارت لحظة الغروب؛ لأن انعكاس الضوء والظل يترك أثراً جمالياً، ويظهر روعة المكان وجلال المسجد. وفي لوحة «جبران» عبرت الفنانة عن لهو الأطفال أثناء غياب الأم في عملها. ولروش لوحة ثالثة مستوحاة من الطبيعة رسمت بتقنية قلم الرصاص.

واختارت الفنانة الفرنسية أنابيل بيجنو تقنية الكولاج لصنع لوحات بقياسات مختلفة. وقالت: «أستلهم أعمالي من الطبيعة التي أشعر فيها بالسكينة وكأني في محراب»، موضحة أنها استخدمت القماش بأنواعه بدلاً من الورق الملون؛ لأنه يعطي للمشاهد انطباعاً أقوى. ولفتت إلى أن العمل في كل لوحة استغرق نحو ثلاثة أشهر.

واستلهمت أعمال الفنانة تالة عتروني أيضاً من الطبيعة، مستخدمة ألوان الأكريليك في لوحات متنوعة في مقاساتها ومواضيعها، وقد اختارت رؤوساً متوجة بأكاليل بيضاء في مجموعة بشرية تشكل قاماتها المرتفعة أيكة الخيزران. وقالت عتروني، إنها تعبر في هذه اللوحات عن السلام والتكاتف في المجتمع، إضافة إلى لوحات أخرى مستوحاة من الطبيعة وجمالها.