«الثقافة والشباب» تناقش دور «الصالونات الأدبية النسائية»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفاءً بالشهر الوطني للقراءة، وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة، نظّمت وزارة الثقافة والشباب، جلسة افتراضية، أمس الأول، بعنوان «الصالونات الأدبية النسائية الإماراتية»، بمشاركة فاطمة الشامسي ممثلة رئيس مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة، وأسماء صدّيق المطوع مؤسسة ورئيسة صالون الملتقى الأدبي، والإعلامية عائشة سلطان مؤسسة صالون المنتدى الأدبي، وعايدة الأزدي عضوة مجلس إدارة مؤسسة بحر الثقافة، والتي أدارتها الشاعرة شيخة المطيري.

وتناولت الندوة واقع ومستقبل الصالونات الأدبية الإماراتية، والدور الريادي للمرأة الإماراتية في تفعيل الحراك الثقافي، والارتقاء بالذائقة المجتمعية للآداب والفنون، عبر تجارب نسائية تميزت طوال العقود الماضية بأثرها وإرثها في مراكمة المخزون الفكري المؤسس لنهضة ثقافية مستدامة، عبرت عنها كثرة وتنوع الصالونات الأدبية في الدولة، كما سلطت الضوء على حاجة الصالونات الأدبية إلى تعميم النماذج النسوية الرائدة الحاضنة للثقافة.