بيير موريل: «الجائحة» أفرزت ظاهرة الأفلام «الملثّمة»

إبراهيم الملا (أبوظبي)

عانت السينما العالمية أزمة واضحة خلال العامين الماضيين، وكان تأثير هذه الأزمة ملموساً في صالات العرض الخاوية تقريباً، وفي لجوء أغلب المهرجانات الدولية الكبرى إلى المنصات الافتراضية، والتخلّي عن الصفة الأهم لهذه المهرجانات، وهي «الحميمية الفنيّة» -إذا صحّ التعبير- والتي يتشارك فيها الإعلام ونجوم السينما والجمهور لصياغة حالة مثالية من التواصل والاندماج والتفاعل اللحظي بشقّيه الجمالي والنقدي مع الأفلام الجديدة ذات الطابع الفني المستقلّ عموماً، والأخرى ذات الطابع التشويقي والتجاري ولكن بحضور أقل، ووجود محدود من أجل ضخ الحيوية الجماهيرية في هكذا مهرجانات، تميل أجندتها بشكل مكثّف للفيلم النوعي الأقرب لسينما المؤلف، وللخصوصية الثقافية والفكرية والتعبيرية في هذه الأفلام.

بيير موريل

واقع جديد للسينما

للتعرف على أفق التحديات القادمة أمام السينمائيين، والمنتجين وعشّاق الأفلام، في زمن ما بعد «كورونا»، استضافت القمة الثقافية بأبوظبي مساء أمس الأول، المخرج السينمائي الفرنسي بيير موريل، لعرض وجهة نظره حول الواقع الجديد للسينما، وأنماط ومواضيع العرض البصري المتوقع ظهورها، خصوصاً بعد سيطرة شركات كبرى على منصات العرض الخاصّ، واحتكارها للكثير من الأفلام الجديدة التي يمكن للمرء مشاهدتها في منزله، بدلاً من الذهاب لصالات العرض الخارجية، والمشاركة في طقس المشاهدة الجماعية المكرّسة منذ عقود.

ذكر «موريل» الذي صور آخر أفلامه في الإمارات أثناء الجائحة، وأخرج أفلاماً ذائعة الصيت، مثل سلسلة أفلام «مخطوف – Taken» و«من باريس مع حبّي – From Paris With Love» و«المسلّح – The Gunman»، وغيرها من الأفلام الشهيرة، أن القطاع السينمائي لم يكن هو الضحية الكبرى والوحيدة للجائحة، حيث شاركتها قطاعات فنية وثقافية كثيرة مثل المتاحف والمسارح ودور الأوبرا والمراكز الموسيقية والتجمّعات الغنائية، حيث تكبدت هذه القطاعات خسائر بملايين الدولارات خلال الفترة المنصرمة، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية وبقاء الناس لفترات طويلة في منازلهم، واستثمر المخرج موريل فترة العزلة القسرية هذه لتحليل وقراءة مستقبل السينما في العالم واحتمالية انقراض صالات العرض الجماهيرية، بعد انتشار وسائل ومنصات العرض الفردية أو العائلية، موضحاً أن هناك الكثير من المجتمعات الفقيرة في العالم ما زالت محرومة من رفاهية الإنترنت، كما أن هناك الكثير من عشاق العرض السينمائي التقليدي، الراغبين في بقاء صالات العرض كما هي، في الوقت الذي يبحث فيه المنتجون السينمائيون عن حلول وبدائل جديدة يمكن أن يتغير فيها الخطاب السينمائي بمجمله، وكشف موريل عن رغبته في تحقيق نوع من التوازن هنا بحيث لا تطغى منصات العرض الحديثة على المنصات التقليدية، وأن يتشارك صنّاع السينما في التفكير الجماعي والعصف الذهني حتى لا نفقد جميعاً القيمة الإنسانية والجمالية للسينما.

ذهول وصدمة

وأشار موريل أيضاً إلى أن الحدث الذي يمرّ به السينمائيون فريد من نوعه، فلأول مرة في التاريخ يهجر الناس صالات العرض، وهو ما لم يحصل خلال الأوبئة والحروب والكوارث التي شهدها العالم سابقاً، واصفاً وباء (كوفيد- 19) بأنه عدو البشرية كلها اليوم، وأن توثيق آثاره الاجتماعية وملامسة قصصه المأساوية لوضعها في قالب سينمائي سيتطلب وقتاً ومسافة زمنية، حيث ما زال كتاب السيناريو والمخرجون في حالة ذهول وصدمة ومعاناة، وسيتطلب الخروج منها ومعاينتها مزيداً من الانتباه والقراءة الواعية، بعد عودة الحياة الطبيعية لسابق عهدها، موضحاً أن كل ما يمكن تقديمه من قبل السينمائيين بعد وقت قصير من جلاء الأزمة هو «الذكريات السيئة»، مضيفاً «لا نريد أن يطغى الجانب المتشائم على طبيعة ومواضيع الأفلام القادمة، لأن هناك لحظات من التحدي والانتصار والبهجة المولودة في قلب المأساة، والتي يمكن لكتّاب السيناريو معالجتها بهدوء وروية، بعيداً عن الانفعال الراهن والمفرط في سوداويته».

أفلام «ملثّمة»

وأوضح موريل أن عدداً من السينمائيين لجأوا خلال جائحة «كورونا» لبرامج الكمبيوتر وتقنيات الغرافيك لتنفيذ أفلامهم، بدلاً من التواصل الحي والمباشر مع الطاقم التمثيلي والفني، واصفاً هذه الأفلام بأنها «ملثّمة» وتشبه وجوهنا خلف الأقنعة، لأنها لا تتنفس بحرية، وتبقى حبيسة التكنولوجيا والعاطفة الباردة والمحايدة، عكس الأفلام المعتمدة على العنصر الأدائي البشري الصرف، والتي تلامسنا بصدق، وتعبّر عن حقيقة هواجسنا وأحاسيسنا.

وتمنى موريل في نهاية حديثة أن تتعافى صناعة السينما سريعاً من آثار الجائحة، وأن يستفيد السينمائيون من دروس هذه الفترة، والدخول في مرحلة جديدة من المشاركة الثقافية، والتعاون السينمائي بين صنّاع الأفلام حول العالم، بعيداً عن الاحتكار والمركزية، لأن مشاركة فنانين من مرجعيات ثقافية متنوعة في صناعة الأفلام سوف يغني هذه الأفلام أدائياً، وسيثري قصصها ومواضيعها المطروحة، كما أن الخطاب الإنساني فيها سوف يعكس قيمنا المشتركة ومجابهتنا معاً لثيمات الألم والخوف والتحدي والرغبة الجماعية في مواصلة الحياة وتجاوز الظروف الصعبة التي واجهتها كل شعوب الأرض مع الوباء.