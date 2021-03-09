«الشارقة للوثائق» تحصل على «آيزو» إدارة الجودة

الشارقة (الاتحاد) - حققت هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف إنجازاً جديداً، بحصولها على شهادة الاعتماد الدولية لنظام إدارة الجودة، «الآيزو 9001:2015»، بعد نجاحها في تطبيق النظام في جميع وحداتها الإدارية، الذي تضمن اجتيازها التدقيق الخارجي الخاص به، واستيفاء جميع المعايير والشروط العالمية المحددة له.

ويعكس هذا النظام قدرة الهيئة على تطبيق أعلى معايير المهنية في تقديم أعمالها، وتوفير خدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة، من خلال تنظيم الإجراءات والعمليات التي تقوم بها، لتحقيق سياسة وأهداف الجودة التي ترتكز عليها في إنجاز أعمالها، والمبنية على أسس القيادة والتحسين المستمر.

يأتي حصول هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف على هذا الاعتماد تأكيداً على النهج الذي تتبناه لترسيخ مكانتها وتعزيز دورها في مختلف مجالات عملها، وذلك من خلال الأعمال والخدمات التي تقدمها للجهات والمؤسسات والأفراد، كما تؤكد التزامها بوصفها مرجعاً لتقديم خدمات وثائقية، وأرشيفية، ومعرفية مستدامة.

وعبّر صلاح سالم المحمود، مدير عام الهيئة، عن سعادته بحصول الهيئة على هذه الشهادة، التي تعنى بالتركيز على جودة وشفافية الأعمال، وأكد أن حصول الهيئة على هذا الاعتماد يترجم منهجيتها الواضحة التي تقوم عليها، إذ تم في الهيئة إنشاء وتنفيذ آليات عمل تضمن رفع إنتاجية الموظفين، والتي انعكست إيجاباً على نتائج ومخرجات الخطة الاستراتيجية للهيئة، مشيراً إلى أن الهيئة تتبنى أحدث الأنظمة العالمية، التي من شأنها ضبط ومراجعة سير الأعمال، وتوفير حلول مبتكرة، لتحقيق الكفاءة والأداء العاليين.