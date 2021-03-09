الجمّالي توثق تجربة تعافيها من السرطان في كتاب

أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت فاطمة بنت الشاذلي الجمّالي عضوة جمعية الصحفيين الإماراتية، كتاب بعنوان «كان قوياً، كنت أقوى» عن دار سمارت مايند للتوزيع والنشر الإماراتية، والذي يتناول تجربة الجمّالي الشخصية مع مرض السرطان، والتي دوّنتها خلال فترة وجودها في مدينة خليفة الطبية في أبوظبي، والتي استمرت 9 أشهر.

الجمّالي من مواليد الثاني من يناير 1983 تونسية الجنسية، وحاصلة على شهادة الأستاذية في الصحافة وعلوم الأخبار من معهد الصحافة وعلوم الأخبار في جامعة منوبة التونسية، وتعمل صحفية في دبي بوست.

والكتاب هو أول إصدار للجمّالي، والتي كانت لها تجارب سابقة في كتابة سيناريوهات الأفلام الوثائقية، حيث إن لها فيلمين وثائقيين هما «الأرخبيل» و«قرارات حمقاء» الحاصل على جائزة تنويه الجمهور في مهرجان تورنتو لأفلام الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كندا.

وتشير الكاتبة في إصدارها «كان قوياً، كنت أقوى» بأنه لم يكن لديها نية لنشر الكتاب، لكن مع تواصل الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاستفسار عن تفاصيل المرض بحكم أن لديهم قريباً أو صديقاً مصاباً به، شعرت أن من واجبها كمتعافية نشر ثقافة التعامل مع المرض، وكيف يمكن للمريض مواجهته، خاصةً أنها كانت تفرح بقصص الناجين خلال تواجدها في المستشفى.

ومن تلك الرؤية، أرادت الصحفية الجمّالي بث روح الإيجابية والتفاؤل ونشر قصص الأمل، لأن الانتصار على المرض يبدأ من المريض أولاً وإيمانه بأن الأزمة ستمضي، وأن الانتصار ليس بالموت أو الحياة، بل الانتصار الحقيقي يكون في عدم الاستسلام وتقبل الذات في أضعف حالاتها والتحلي بالعزيمة والإصرار لتتمكن من الاستمرار والوقوف من جديد.

يذكر أن الكتاب متوفر بالنسختين الورقية والإلكترونية عبر موقع «أمازون» وفي مختلف المكتبات.