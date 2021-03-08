سعود الحوسني: «القمة».. حلول وأفكار مبتكرة

فاطمة عطفة (أبوظبي)

تحظى النسخة الرابعة من القمة الثقافية، التي بدأت جلساتها الافتراضية، أمس الأول، بأهمية كبيرة في الأوساط الأدبية والثقافية، وحول الأهداف المرجوة من القمة الثقافية، يقول سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «تؤكد القمة هذا العام أهمية دور القطاع الثقافي والصناعات الإبداعية الإيجابي والمؤثر على الاقتصاد والمجتمعات فالعالم، حيث يسعى المشاركون من الخبراء والقادة إلى إيجاد حلول وأفكار جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات والقضايا المحتملة التي تواجهها هذه القطاعات، باعتبارها رافداً أساسياً لمسيرة النمو والتنمية».

وحول أهم الموضوعات المطروحة ودور الثقافة في تحفيز التنمية الاقتصادية، أوضح: «وضعنا بالتعاون مع شركاء القمة الاستراتيجيين محاور تغطي الجوانب المتعلقة بالقطاع الثقافي، عبر حوارات وجلسات نقاشية ودراسات حالة وحوارات فنية وعروض أداء تناقش طرق تعافي وتطور القطاع الثقافي والإبداعي بعد جائحة كوفيد - 19، وكيفية تهيئة بيئة داعمة لهذه القطاعات تتمتع بمرونة أكثر لتستطيع مواجهة التحديات المستقبلية. وأضاف أن القمة الثقافية ستتناول مبادرة (السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة) 2021 التابعة لمنظمة (اليونسكو) لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الاقتصاد الإبداعي سعياً إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة ضمن مجالات التعليم والاقتصاد والابتكار والبنية التحتية والمساواة والمدن والمجتمعات المستدامة».

وعن أهمية المنصات الافتراضية ودورها في التواصل خلال ظروف الجائحة، أكد الحوسني أن التكنولوجيا تلعب دوراً كبيراً في رحلة تطور العديد من القطاعات ومواكبتها للعصر، بما فيها القطاع الثقافي والصناعات الإبداعية، لافتاً إلى أن التكنولوجيا والمنصات الافتراضية وفرت فرصة لمواجهة بعض التحديات الراهنة والتي فرضتها الجائحة الصحية العالمية كوفيد - 19، من خلال توظيف التكنولوجيا بطرق مبتكرة ومختلفة لاستمرار في تقديم فعاليات ثقافية بشكل آمن ومع مراعاة الإجراءات الوقائية. وتابع «نجحنا في العاصمة أبوظبي بمواصلة نشاطنا الثقافي عبر هذه المنصات، فأطلقنا النسخة الافتراضية الأولى من فن أبوظبي، وعقدنا فعاليات وعروض وحفلات موسيقية وندوات ونقاشات وجولات افتراضية، ونعقد الآن النسخة الرقمية الأولى من القمة الثقافية أبوظبي، ونتصور مستقبل قطاعنا الثقافي أن يشمل نموذجاً من هذه المبادرات الافتراضية والواقعية».