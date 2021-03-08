«أبوظبي للغة العربية» ينظم 8 محاضرات افتراضية

‎أبوظبي (الاتحاد)

احتفاء بشهر القراءة الوطني؛ أطلق مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة برنامجاً متخصصاً افتراضياً، يسلّط الضوء على اللغة العربية، ودورها تحت شعار «لغة المستقبل - سلسلة محاضرات حول العربيّة في عالم متغيّر».

ويتضمّن البرنامج ثماني محاضرات افتراضية يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر القراءة، ويمكن للجمهور متابعة المحاضرات مباشرة عبر منصة مايكروسوفت «تيمز» في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وأقيمت أولى المحاضرات بعنوان: «المهارتان الغائبتان (الاستماع والتّحدّث)» أمس، والتي تتناول المهارات الأربع وتعليم اللغات، وأسباب غياب مهارتي الاستماع والتّحدّث وكيفية تفعيل هذه المهارات، فيما تتناول ثاني محاضرات البرنامج، والتي ستنعقد غداً تحت عنوان: «اللّغة العربيّة الصّحيحة بين المتخصّصين»، مفهوم اللغة الصحيحة وواجب المتخصصين تجاهها.

ويستضيف الأسبوع الثاني المحاضرة الثالثة بعنوان: «دراسة اللّغة العربيّة، أم الدّراسة حول اللّغة؟»، أمّا المحاضرة الرابعة فستقام تحت عنوان: «نظرة عامة عن الأبحاث المتعلّقة باللغة العربية وقدرتها على خدمة متعلمي اللغة».