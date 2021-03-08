«صحة دبي» تبحث دور القراءة في دعم البحث العلمي

دبي (الاتحاد)

ضمن مشاركتها بفعاليات شهر القراءة الوطني، نظمت هيئة الصحة بدبي، أمس، ندوة افتراضية حول «دور القراءة في دعم البحث العلمي وتأهيل باحثي المستقبل»، بمشاركة نخبة من ممثلي الجامعات في دولة الإمارات.

وناقشت الندوة محاور متعلقة بأهمية القراءة، ودورها الفاعل في البحث العلمي وبناء قدرات الباحثين الناشئين، وكيفية تشجيعهم على تطوير مهاراتهم القرائية وأفضل ممارسات القراءة في مجال البحث العلمي.

كما تطرقت إلى أنواع القراءة الحرة والتخصصية، والقراءة الإلكترونية وقراءة الكتب التقليدية، وغيرها من مصادر المعرفة الأخرى، وأهمية كل منها في إثراء وتعزيز الملكة المعرفية لدى الباحثين وأفراد المجتمع.

واستعرض المتحدثون في الندوة تجاربهم الشخصية مع القراءة وكيفية الاستفادة منها في البحث العلمي الجاد والنشر العلمي والأكاديمي بصفة خاصة. وقدم المشاركون نصائح وإرشادات مهمة حول القراءة الجادة، وكيفية تنميتها لدى الباحثين الناشئين في القطاع الصحي.