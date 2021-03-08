مرحلة جديدة من «أمير الشعراء» تنطلق غدا

أبوظبي (الاتحاد) - تنطلق مساء غد، سادس حلقات البث المباشر وأولى حلقات المرحلة الثالثة من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي بينونة والإمارات.

سيتم في مطلع الحلقة إعلان نتائج تصويت المشاهدين لآخر نجوم المرحلة الأولى، ليتم بعدها اكتمال قائمة الشعراء الذين سيشاركون في المرحلة الثالثة، وستعلن لجنة التحكيم معايير المحطة الجديدة التي ستشهد تنافساً من نوع آخر.

وكانت الحلقة الماضية قد أسفرت عن تأهل الشاعرة هبة شريقي من سوريا، بقرار لجنة التحكيم، أما الشعراء ضيف الله جالو من الولايات المتحدة الأميركية، عبد الحق عدنان من المغرب، سلطان الضيط من السعودية، فينتظرون دعم المشاهدين وتصويتهم عبر التطبيق الخاص ببرنامج «أمير الشعراء»، حيث يستمر التصويت حتى مطلع الحلقة القادمة.

‏يذكر أن شعراء البرنامج يتنافسون ضمن أربع مراحل رئيسة لابد من اجتيازها ‏للوصول إلى لقب الإمارة، وتمتد المرحلة الأولى على مدار خمس حلقات، حيث يتنافس في كل حلقة أربعة شعراء، ويتأهل منهم ثلاثة إلى المرحلة التالية (شاعر واحد منهم فقط يتأهل عن طريق درجات اللجنة البالغة 50 درجة، بينما يصوت المشاهدون بـ 50 درجة ‏لاختيار شاعرين من بقية الشعراء)، ‏وفي نهاية هذه المرحلة يتأهل 15 شاعراً.

‏وفي المرحلة الثانية والتي تتضمن ثلاث حلقات يتنافس في كل حلقة خمسة شعراء، يتأهل منهم شاعران اثنان، أحدهما بتصويت الجمهور (50 درجة) وآخر بقرار لجنة التحكيم (50 درجة)، وفي هذه المرحلة يتأهل 6 شعراء.

المرحلة الثالثة ‏(قبل النهائية) يتنافس فيها الشعراء الستة المتأهلون من المرحلة الثانية، ويتم خلالها منح درجات من لجنة التحكيم (30 درجة) وفي الحلقة النهائية (30 درجة)، وينتقل الجميع إلى تصويت المشاهدين في الأسبوع الأخير لاختيار شاعرهم المفضل بـ 40 درجة.

المرحلة الرابعة (النهائية) يتنافس فيها الشعراء إلى المرحلة النهائية، وفي نهاية الحلقة يتم جمع درجات اللجنة (60 درجة) مع تصويت المشاهدين (40 درجة)، وتحديد الشعراء من السادس إلى الأول.

ويحصل الفائز بلقب «أمير الشعراء» على بردة الشعر وخاتم الإمارة، إلى جانب جائزة نقدية قيمتها مليون درهم، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم، وصاحب المركز الرابع يحصل على جائزة بقيمة 200 ألف درهم، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.