«حفرة إلى السماء».. نوافذ مشرعة نحو الحياة

محمود إسماعيل بدر (الاتحاد)

نسج السينمائي والرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السّعودية عبد الله آل عياف موضوع روايته «حفرة إلى السّماء» من طين وجغرافيا قرية «مجهرة»، الواقعة شمال المدينة المنورة، وهي الفضاء المكاني الذي حرّك فيه الكاتب شخوصه، ولكل منهم حكاية تنتهي بالموت، كما لو كنا في حضرة الكاتب الإنجليزي الشهير وليم شكسبير في معظم تراجيدياته التي اشتهرت بالوفيات المرعبة والمبدعة، حيث الخلاص بالحب أو الموت، وتبقى البطلة «فاطمة» التي ظهرت في الاستهلال طفلة بريئة لا يعنيها في خضم المتناقضات سوى سعادة أمها وأبيها، لتنهي أحداث الرواية بها نخلة باسقة تحيطها أشجار رُمّان، فيما يشي العنوان بالكثير من الإيحاءات والدلالات والرسائل المبطّنة في عالم يمزج الواقع بالخيال: رحلة الحياة والموت بين الأرض والسماء، ورحلة ثانية للإنسان وهو يصارع الزّمان في حفرة لا يخرج منها إلاّ ليعود إليها مظللاً بزرقة الغيوم الخادعة.

من خبرته في صناعة الأفلام، أكسب آل عياف روايته شكلياً ثوب التقطيعات السينمائية في سيناريو روائي طويل يشتغل على ذاكرة المكان بإتقان، ومن حيث المضمون عمد إلى تطبيق ذكي لما ورد من نبذة على الغلاف الأخير: «مجهرة، مسكن الأساطير ومقبرة الأحلام، فيها من أساطير الأولين والآخرين وحكايات الجنّ ورؤى الصالحين وقصص القادمين إلى هذا المكان اللغز، قرية كبطن الحوت تبتلع النّاس ولا تعيدهم إلاّ في صور ذكريات أو رموز، ترى فيها الإنسان كالذئب، تارة يأكل لحم أخيه، وطوراً يحنو عليه فإذا هو حميم».

عبدالله آل عياف

وعبر 12 فصلاً في 300 صفحة، يأخذنا الكاتب إلى حفرته العجيبة الأرض (الأم) وشخصياته المهزومة (عيسى، غيث، تيماء، فرج، ظافر، فاطمة) لنسبر أغوارها وما تختزنه ذاكرتها من قصص، وجميعهم يعيشون دورة أبدية بين رحمين: البداية والنهاية المحتومة لبني البشر، في تقاطعات الموت والحياة، ويلتقي الجميع في «حفرة إلى السماء».

لغة الرواية رشيقة ودالّة وشاعرية، كما أنّها تحررك من واقعك لتكون في أسر ذاكرتك، وعلى قدر تعرية النفوس والكشف عن هشاشتها، يكون فعل التطهير من صناعة الأوهام، فالرواية بمتنها وحاشيتها تنزع عنّا ورقة التّوت وتدفئنا ببيانها وألاعيبها السّاحرة، ونقتبس منها: «لا يا صبي، لسنا مختلفين، كلانا لا يعرف السّباحة، كلانا يخاف الماء، لكنّي واجهته فصدق الماء أنّي لا أخشاه، الكتب هي الجنّة التي وضعها الله لنا في الأرض، من تشبث بها دخل النعيم، البصر خدعة توهمك بأنك عرفت الأشياء، وحده الموت يزيل الكراهية والحقد».

تناول الكاتب ثيمة الموت ببراعة في رواية تهتم بالتفاصيل الدقيقة في حياة الإنسان، وتعكس مفهوم أنّه لا سلطة تعلو فوق سلطته وتقهر جبروته سوى قوة الإبداع، فقدّم لنا عبر ذلك محكيات مؤسية تدفعنا إلى حبّ الحياة والانتصار للعيش والبقاء وتطهير النفس بالخير، ولعل أهم تعبير فكري رسمه الكاتب في روايته ما يتمثل في فهم جديد لمسألة الموت، ويذهب أبعد من ذلك إلى موضوع التّصالح مع الموت، عبر نوافذ مشرعة نحو قيمة الحياة، وإن لم يكن ذلك جلياً عبر السرد المكثف باللوحات البصرية، ومقصدية تسعى لصياغة توليف واع بين الواقعي والفني، أي رصد الواقع الإنساني المغلّف بمظاهر العنف، رصد يتوسّل بثنائية الأدب والفن وجمالياتها البلاغية.