«صندوق القراءة 2021» بحلّة رقميّة

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» نسخة 2021 من «صندوق القراءة» بحلّة رقمية، في إطار حرصها على تفعيل شهر القراءة الوطني الذي تحتفي به دولة الإمارات سنويا، والذي اختارت وزارة الثقافة والشباب «أسرتي تقرأ» شعاراً له هذا العام.

وسيوفر «صندوق القراءة» عبر برنامج «مايكروسوفت تيمز» ورش عمل تثقيفية ثرية بالفائدة والمتعة تشجع جيل الشباب على الانخراط في القراءة والكتابة. كما تتوفر الورش باللغتين العربية والإنجليزية، انسجاماً مع النسيج المجتمعي في الإمارة الذي يتميز بثقافاته المتعددة.

ويتضمن برنامج الورش في أسبوعه الأول، جلسةً بعنوان «مقدمة في قراءة الموسيقى (صولفيجيو)» موجهة إلى جميع شرائح المجتمع، وستتيح الورشة أمام المشاركين تعلُّم كيفية قراءة النوتات الموسيقية من خلال الـ«صولفيجيو»، وستُقدم باللغتين العربية والإنجليزية.

وتقدم ورشة «كتابة قصص التشويق: من الفكرة إلى القصة» باللغة الإنجليزية على يد الصحفية والكاتبة البريطانية «أنابِل كانتاريا» التي ستعرف الحضور إلى العناصر الأساسية لقصص التشويق والإثارة، وتزودهم بنصائح حول كتابة قصة تستحوذ على شغف الشخص لقراءتها من البداية إلى النهاية.

ويتواصل الأسبوع مع جلسة حول «التاريخ في الرواية الإماراتية» تتحدث فيها الكاتبتان الإماراتيتان نادية النجار، مؤلفة قصة «النمر الأرقط» التي أُدرجت ضمن منهج اللغة العربية للصف الرابع في دولة الإمارات، وصالحة عبيد مؤلفة «زهايمر» التي تمت ترجمتها إلى الألمانية، و«خصلة بيضاء بشكل ضمني» التي فازت بجائزة العويس للإبداع 2016.

وستتناول الجلسة عوامل النضج الفني للرواية التاريخية في الإمارات في ظل الإنجازات التي حققها المجتمع الإماراتي، والانفتاح الثقافي الذي يتجلّى بين الكتاب المحليين؛ إلى جانب التطرق إلى تجارب الكاتبتين في توظيف العناصر في الرواية، والنماذج التاريخية الإماراتية التي لم تسرد بعد، وكيفية تهيئة الجيل القادم لكتابة الرواية التاريخية.