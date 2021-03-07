«ثقافية الشارقة».. تكرّم شعراء ومبدعات وباحثات

كرّم عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة أمس، وضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة، ناصر البكر الزعابي، طلال سالم، د. هند المشموم، د.عبير جمعة الحوسني ونزار أبو ناصر، وقال: تستمر دائرة الثقافة بتكريم المبدعين وفق رؤية ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي سخّر كل الإمكانيات في سبيل الرقي بالثقافة والمثقف على الدوام ومن أجل إثراء المكتبةِ العربية، وأضاف العويس أن تكريم مؤلفي إصدارات دائرة الثقافة هو برنامج درجت عليه الدائرة منذ سنوات وتعمل على تطويره، حيث إنه في واقع الأمر ليس تكريماً فحسب، إنما هو في المقام الأول تشجيع للكتاب والأدباء والمترجمين والمبدعين لمواصلة مسيرتهم والتعاون مع الدائرة، مشيداً بعطاء المرأة الإماراتية كمبدعة وباحثة.

المكرمون بدورهم عبروا عن سعادتهم بهذا التكريم الذي يعبر عن تقدير الدائرة ونبل الشارقة تجاه المبدعين، وعما تقدمه للكاتب والمؤلف والمبدع، واتفقوا على أن هذا هو جزء من الجهد الثقافي التي تقوم به دائرة الثقافة، فهي تقوم بإصدار ومتابعة وتكريم للكاتب، وهو ليس إصداراً للكتاب فقط، بقدر ما هو تكريم للمبدع العربي وللحالة الثقافية والإبداعية والتشجيع لها وهي المهمة الثقافية التي تضطلع بها الشارقة بوصفها المنارة للثقافة العربية، وهذا بفضل توجيهات واهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة، وهو المتابع لكل ما هو يخص الثقافة والإبداع والمعرفة.

أما إصدارات المكرمين فهي: «أحلامٌ ومَدى» ديوان شعري لطلال سالم، الحاصل على «جائزة الشارقة للشعر العربي» 2020، ويقع الديوان في 125 صفحة، ويحتوي على 41 قصيدة. وتنتمي قصائد الديوان إلى الشعر العمودي، ولكن بنفَس تجديدي، استطاع به الشاعر أن يقرّبها إلى القارئ الحديث، عبر جملة مجازية استعارية، تواكب

و«تركت وجهي للمرآة» ديوان شعر لناصر البكر الزعابي، صدر ضمن سلسلة «إبداعات إماراتية» 2019، ويقع الديوان في 356 صفحة، ويحتوي على مجموعة كبيرة من القصائد

وضمن سلسلة «الرسائل الجامعية» صدر كتاب «قضايا المرأة في الرواية الإماراتية» للباحثة د. هند المشموم، أما كتاب «بَدَل فاقد» فهو مجموعة شعرية لنزار أبو ناصر، صدرت ضمن سلسلة «إبداعات عربية» 2019، وكتاب «النقد الثقافي في العالم العربي» هو دراسة أكاديمية للدكتورة عبير الحوسني، صدر ضمن «رسائل جامعية» 2019.



