«الشارقة للمتاحف» تبرز دور المرأة في الفنون

بمناسبة يوم المرأة العالمي، تنظم هيئة الشارقة للمتاحف جلسة حوارية افتراضية بعنوان «تمثيل المرأة في الفنون»، اليوم، في متحف الشارقة للفنون، تسلط الضوء على مشاركات وإسهامات الفنانات العربيات في الفن، بالإضافة إلى لمحة عامة عن تاريخ الفنانات العربيات ومناقشة التحديات التي تواجههن.

وتأتي الجلسة، التي تديرها المذيعة والمتحدثة العالمية سالي موسى ويشارك فيها سهيلة طقش أمين مؤسسة برجيل للفنون في الشارقة، وندى شبوط، مؤرخة الفنون العربية، وهالة خياط مديرة إقليمية في آرت دبي، ضمن فعاليات سلسلة معارض علامات فارقة، الذي افتتح لهذا العام أول معرض منفرد للفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيي الدين، لاستعراض سيرتها الفنية من خلال أكثر من سبعين لوحة فنية.



