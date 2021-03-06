بدور القاسمي تستقبل نورة الكعبي في «بيت الحكمة»

الشارقة (الاتحاد)

استقبلت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، معالي نورة الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، في زيارة لـ «بيت الحكمة»، أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في مقره بالشارقة، استعرضت خلالها رؤية المعلم ورسالته في توفير مركز ومساحة للتواصل والبحث والابتكار.

رافق الشيخة بدور القاسمي ومعالي نورة الكعبي خلال الزيارة، التي جاءت الخميس الماضي، كل من مروان جاسم السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومروة العقروبي مديرة بيت الحكمة، ود. راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام، وعلياء القاسمي وكيل قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية المكلف، حيث شهدت الزيارة تعريفاً بالقاعات والمختبرات والمساحات التي يخصصها «بيت الحكمة» للتعليم والقراءة وإقامة الفعاليات والمعارض، إضافة إلى ما يقدمه من خدمات الطباعة السريعة «اسبرسو الكتب»، وصناعة النماذج المخبرية، والاطلاع على الكتب النادرة.



انفتاح وتواصل

قالت الشيخة بدور القاسمي: «إن المجتمعات ترتقي عندما تعي تاريخ ثقافتها وتدرك حجم إسهامات علمائها وأدبائها وفنانيها، وتقدر ما أنجز لتواصل مسيرة البناء والعلم والمعرفة، وهذا ما يؤكد عليه «بيت الحكمة» في مجمل ما يقوده من جهود وما ينطلق فيه من رؤى، إذ يحمل رمزية «بيت الحكمة» التاريخي الذي كان مركزاً للتنوير في الحضارة العربية والإسلامية، ويكرّم علماء العرب والمسلمين بأسماء قاعاته».

وأضافت: «بيت الحكمة ليس معلماً ثقافياً وسياحياً وحسب، وإنما هو تجسيد معماري إبداعي لرسالة الشارقة تجاه المعرفة والكتاب، رسالة توجهها الإمارة ليس لأبناء المجتمع المحلي وحسب، وإنما لكل القراء عربياً وعالمياً، فنحن نؤكد في كل تفاصيل المَعلم أن الوعي تجربة انفتاح وتواصل لا تحقق أثرها إلا بتقدير الهوية الأصيلة لثقافتنا، وفهم مصادر قوتها، والاستفادة منها».

بناء الإنسان

وقالت معالي نورة الكعبي، في تصريح لها خلال الزيارة: «يشكّل بيت الحكمة إضافة كبيرة للمعالم الثقافية والسياحية في دولة الإمارات، ويعبر عن رؤية كبيرة تؤمن بأن الاستثمار بمعارف الإنسان ووعيه هو الضمان الحقيقي والجوهري لمستقبل أكثر تحضراً وتنويراً، وهو في الوقت نفسه يؤكد على رسالة الشارقة، ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤمن بأن الكتاب وبناء الإنسان أساس نهضة المجتمعات وعماد تطورها».

وأضافت: «يقدم بيت الحكمة نموذجاً سباقاً ليس على المستوى المحلي أو الخليجي، وإنما على المستوى العربي والعالمي لمكتبات المستقبل، بوصفها ليست أماكن للقراءة والبحث وحسب، وإنما فضاء للحوار والتعلم واكتساب المعارف، وهذا ما يعزز من توجهات الفعل الثقافي في الإمارات الداعي إلى فتح أفق التفاعل، وإتاحة الفرص لاكتشاف الطاقات والمواهب، وتوفير منصات لبناء الفرد وتعزيز بيئة النهوض بوعيه وذائقته على كافة المستويات».

واطلعت الكعبي خلال الزيارة على «شرفة المعرفة»، وهي مساحات مخصصة للدراسة الشخصية وتطل على الفناء الخارجي للمكان، و«قاعة الرشيد» التي جاءت تسميتها نسبة إلى الخليفة هارون الرشيد، والتي تتسع لـ 120 شخصاً ومعدة لاستضافة الندوات والعروض والجلسات النقاشية، كما تعرفت على مساحة «القارئ الصغير» المخصصة للأطفال من عمر 3 وحتى 10 سنوات للتعلم والقراءة.

305 آلاف كتاب

وقدمت مروة العقروبي، مديرة بيت الحكمة، خلال الزيارة، تعريفاً بمرافق وقاعات «بيت الحكمة»، حيث توقفت عند محتويات المكتبة التي ستضم 305 آلاف كتاب في مختلف الحقول الثقافية والأدبية والمعرفية، منها 105 آلاف كتاب ورقي، وما يزيد على 200 ألف كتاب إلكتروني، و«خزنة الحكمة» التي ستتضمن كتباً ومطبوعات نادرة سيتم اقتناؤها من مختلف أنحاء العالم، وتضم الآن 100 كتاب بلغة «برايل»، و2400 كتاب كبير الحجم، بالإضافة إلى المجلدات الثمانية الأولى التي صدرت عن معجم الشارقة التاريخي للغة العربية، الذي يوثق للمرة الأولى تاريخ مفردات لغة الضاد وتحولات استخدامها عبر 17 قرناً، (منذ عصر ما قبل الإسلام إلى عصرنا الحاضر).

وقدمت العقروبي شروحات ومعلومات تفصيلية عن تلك المرافق والقاعات، وعرّفت الكعبي على اثنين من أبرز المرافق التي يضمها بيت الحكمة، الأول «مختبر الجزري» الذي جاء تقديراً للإسهامات العلمية والمعرفية التي قدمها العالم بديع الزمان الجزري (1136-1206)م، والذي يعد أحد أهم المخترعين في التاريخ، ويحتوي المختبر تقنيات متطورة في الطباعة، والثاني «ديوان السيدات» المخصص للسيدات الذي يمنحهن الخصوصية للاستمتاع بالقراءة وعقد الاجتماعات والندوات.

الخوارزمي و«ميدان الحكمة»

توقفت مروة العقروبي عند معرض الخوارزمي، الذي يستضيف هذه الفترة معرضي الفنان وفاء بلال «168:01»، الذي يذكر بالخسارة الثقافية التي حلت بمكتبة كلية الفنون في جامعة بغداد، والتي تعرضت للحرق في عام 2003، وتحوّل أكثر من 70 ألف كتاب إلى رماد، ومعرض «سلسلة الرماد»، الذي يقدم صوراً فوتوغرافية لمجموعة من المجسمات المصغّرة لمشاهد الدمار التي تسببت بها الحرب في العراق.

كما شملت الزيارة وقفة عند «ميدان الحكمة»، الذي يمتاز بتصميم مفتوح السقف تزيّنه النباتات الطبيعية، كما يحتوي على نوافير مائية تمنح المبنى أجواء طبيعية عصرية، تُشعر الزائر بتجربة ثقافية فريدة، وتمدّه بأجواء هادئة، إضافة إلى غرف الاجتماعات المصممة في 3 تصاميم مختلفة: المجلس، وغرف الاجتماع، ومساحة عمل مشترك المطلة على ميدان الحكمة وعازلة للصوت للخصوصية.

«الشارقة للتراث» يهدي 300 إصدار لـ«بيت الحكمة»

قدم معهد الشارقة للتراث 300 إصدار، منها هدية لمكتبة «بيت الحكمة» بنسخ مطبوعة ونسخ إلكترونية، تدعم أنشطة بيت الحكمة المتمثلة في الاستعارة الحية والاستعارة الافتراضية وخدمة الطباعة السريعة.

جاء ذلك خلال زيارة د. عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، إلى بيت الحكمة، المشروع الثقافي المبتكر الذي يجسّد أحدث نموذج لمكتبات المستقبل في العالم، حيث كان في استقباله مروة عبيد العقروبي، مدير بيت الحكمة.

وجال المسلم، يرافقه عدد من مديري إدارات معهد الشارقة للتراث بين مختلف أقسام المكتبة، واطلعوا من العقروبي على ما يحتويه بيت الحكمة من مرافق وكتب وأنشطة في مختلف حقول المعرفة والعلوم ولمختلف شرائح المجتمع، وتعرفوا منها على ما يقدمه من خدمات للأفراد والجهات، كما عرج على قاعة الرشيد، المخصصة لاستضافة الفعاليات، والندوات والمؤتمرات، وجال في الحديقة والمساحات المفتوحة التي يمكن استضافة معارض فنية فيها، وتقديم عروض مسرحية أيضاً، وتم الاتفاق على إقامة معارض دائمة ومؤقتة برعاية وتنفيذ المعهد.

وقال المسلم: «يحرص المعهد على الاستمرار في حماية وصون التراث ونقله للأجيال، من خلال مختلف الأنشطة والبرامج والفعاليات العملية والميدانية والعلمية والأكاديمية، بالإضافة إلى النشر والإصدارات المتنوعة، حيث تم إصدار مئات الكتب المختصة في عالم التراث تشكل مرجعاً مهماً للباحثين والمختصين، وهي متوافرة في مكتبة الموروث بالمعهد، مع تشكيلة متنوعة من الكتب في مختلف المجالات والحقول المعرفية.