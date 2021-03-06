«تريندز» يكشف مؤامرات جماعة الإخوان بـ15 لغة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» الانتهاء من ترجمة كتاب «جماعة الإخوان المسلمين.. ظروف النشأة والتأسيس»، إلى خمس عشرة لغة عالمية، هي «الإنجليزية، والعبرية، والفرنسية، والإسبانية، والصينية، والإندونيسية، والماليزية، والتركية، والكورية، والروسية، والفارسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والأوردو»، إضافة إلى اللغة العربية، ضمن مبادرة تريندز بلغات العالم، وسيتم توفير هذا الكتاب بنسخه المترجمة في المكتبات العالمية الكبرى، فضلاً عن إتاحتها على متجر «أمازون» للكتب.

ويعد هذا الكتاب الإصدار الأول في موسوعة جماعة الإخوان، التي يتولى إعدادها نخبة من الخبراء في حركات الإسلام السياسي، التي تقدم رؤية شاملة في تناول الجماعة من مختلف أبعادها، الفكرية والأيديولوجية والسياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والدولية، وصولاً إلى استشراف مساراتها المستقبلية في ظل التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، حيث صدر عن هذه الموسوعة ثلاثة كتب أخرى تحمل عناوين «الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين: السمات.. الأهداف.. المستقبل»، و«النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين.. النشأة.. الأهداف.. التطور»، و«البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين.. شبكات المال والأعمال والتمويل»، وجارٍ ترجمة هذه الكتب إلى اللغات العالمية التي صدر بها الكتاب الأول.

ويتألف الكتاب من مقدمة وخمسة فصول وخاتمة، يتناول خلالها دراسة ظاهرة الإسلام السياسي عامة، وجماعة الإخوان بصفة خاصة، و«البيئة الاجتماعية والاقتصادية لنشأة الإخوان المسلمين»، و«الأصول الفكرية لجماعة الإخوان» و«جماعة الإخوان المسلمين.. المنطلقات الفكرية»، وغيرها من الأطروحات التي تفضح مؤامرات الجماعة خلال ما يسمى بـ«الربيع العربي».