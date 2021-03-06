إطلاق النسخة الـ 25 من «جائزة الإبداع العربي»

أطلقت دائرة الثقافة في الشارقة أعمال النسخة الـ25 من جائزة الشارقة للإبداع العربي، والتي ستكون استثنائية بمقياس التاريخ والتجربة، خاصة أن الجائزة في هذه النسخة ستكون قد أكملت ربع قرن من مسيرتها.

وأكد عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، أن إطلاق الدائرة للنسخة الـ 25 من جائزة الشارقة للإبداع العربي (الإصدار الأول)، يعد إنجازاً حقيقياً لا يضاف إلى الرصيد الكبير للشارقة وحسب، بل إلى رصيد الإبداع العربي عامةً باعتبار الحصيلة الكبيرة التي تحققت له والمتمثلة في مئات المبدعين الذين قدمتهم الجائزة والذين يمثلون اليوم قامات كبيرة لها حضورها الواثق على الساحة العربية، إضافة إلى مئات الإصدارات في مختلف مجالات الأدب والتي تشكل مكتبة غنية فريدة من نوعها.

وأشار إلى أن الدائرة تحرص كثيراً على تطوير الأداء مستجيبة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودوره الأساسي في المضي نحو مزيد من الطموحات والتطلعات والعمل على التجديد المتواصل في آليات العمل لتظل الجائزة رائدة في مجالها.

وأوضح العويس أن النسخة الجديدة من الجائزة ستنقل حفلها الختامي الذي تستضيف فيه الفائزين لتكريمهم إلى المملكة المغربية، مستكملة بذلك توجهها الذي بدأته عام 2019 بألا تقتصر احتفاليات الجائزة على إمارة الشارقة وحدها، وأن تنتقل إلى المدن العربية، وذلك تنفيذاً للتوجيه الكريم لصاحب السمو حاكم الشارقة، الذي عبّر عن حرص سموه على أن تكون الجائزة عربية خالصة بمحتواها وأهدافها وأماكن نشاطها.

يشار إلى أن حقول الجائزة/ الشعر، الرواية، القصة القصيرة، المسرح، النقد وأدب الطفل/ والفئة العمرية المستهدفة من 18 إلى 40 عاماً، كما أن آخر موعد لتسلم المشاركات في 31 أكتوبر 2021.



