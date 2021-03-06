350 كتاباً من «ثقافة بلا حدود» لـ«كهرباء الشارقة»

تسلمت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 350 كتاباً جديداً من مبادرة «ثقافة بلا حدود»، التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة في كل مؤسسة وبيت إماراتي، وإطلاق المشاريع الساعية إلى زيادة الإنتاج الفكري والأدبي ودفع عجلة النشر في الدولة، من أجل ترسيخ النهضة الثقافية وزيادة الوعي الاجتماعي وتحفيز الموظفين وأفراد المجتمع على القراءة واكتساب المعارف.

وأكد سعيد بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لكافة المبادرات التي تشجع على القراءة وترسيخ ثقافة المعرفة ساهم في جعل الشارقة منارة للمعرفة وعاصمة للثقافة العربية.

وأشار إلى أن التعاون بين هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة و«ثقافة بلا حدود»، يهدف إلى المساهمة في بناء المعرفة والعلم والثقافة السليمة واستثمار الأوقات فيما يفيد، وإثراء المخزون الفكري لبناء مجتمع فاعل، حيث إن القراءة تشكل الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على المعرفة مما يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع أجيالنا على القراءة والاطلاع، فالمجتمع القارئ هو مجتمع متطور ومتحضر، مشيراً إلى أن الهيئة تشجع المبادرات الثقافية وتحرص على المشاركة في الفعاليات الثقافية والمساهمة في رعايتها وتطوير وتشجيع موظفيها وكافة أفراد المجتمع على القراءة، وأشاد السويدي بجهود مبادرة «ثقافة بلا حدود» ودورها المتميز في نشر الثقافة والوعي.

وقالت خولة الفردان رئيس قسم المطبوعات بالهيئة، إن مبادرة «ثقافة بلا حدود» ساهمت في تعزيز ثقافة القراءة لدى جميع أفراد المجتمع، الأمر الذي ينعكس على كافة فئات المجتمع خاصة أجيال المستقبل وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وانطلاق عجلة الابتكار والتطور نحو آفاق جديدة، كما ساهمت في تعزيز القدرة التنافسية في كافة المجالات.

وأوضحت أن مشروع تزويد الجهات الحكومية بالمكتبات يهدف إلى وضع بذرة الثقافة لدى كل موظف، حتى تنمو بالرعاية والاهتمام وإضافة كتب ومؤلفات جديدة وتشجيع الموظفين والمراجعين بالهيئات والدوائر الحكومية على القراءة والاطلاع وتنمية ثقافاتهم في شتى المجالات، وأن مجموعة الكتب التي أهدتها مبادرة «ثقافة بلا حدود» لإدارة مركز الاتصال بهيئة كهرباء ومياه الشارقة تضم مجموعة متنوعة من الكتب والدراسات والمؤلفات في شتى المجالات، وهي متاحة أمام الموظفين والمراجعين للاطلاع عليها. وأشادت الفردان برؤية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، التي أرست مبادئ وأسساً لـ«ثقافة بلا حدود» مما ساهم في تعميق علاقة الفرد بالكتاب ونشر ثقافة القراءة في كل مؤسسة وبيت إماراتي وإطلاق المشاريع الساعية إلى زيادة الإنتاج الفكري والأدبي وتطوير المبادرة وأهدافها ونشرها في كافة الجهات الحكومية والمنازل.