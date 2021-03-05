انطلاق النسخة الخامسة من «إبداعات كتاتيب»

الشارقة (وام) - شهدت بيوت الخطاطين في ساحة الخط بالشارقة، افتتاح النسخة الخامسة من معرض «إبداعات كتاتيب»، الذي يتضمن 56 عملاً فنياً لـ34 مشاركاً ومشاركة من منتسبي برنامج كتاتيب في مساجد الشارقة، ومنتسبات جمعية الاتحاد النسائية بالإمارة ومشاركين من كافة أنحاء الدولة.

حضر الافتتاح عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة وجمهور من محبي الخط العربي وسط الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

وقد شكلت اللوحات طاقة حروفية جمالية زينت جدران البيوت وعكست ثقافة بصرية لافتة، لما فيها من انسياب في خطوط متنوعة مثل الرقعة والنسخ الديواني والثلث والكوفي، فيما حملت نصوصا قرآنية وأدعية وعبارات إرشادية.

وتجول العويس بالمعرض واستمع إلى شروحات مشرفي الدورة من أساتذة ومختصين في مجال الخط العربي.

وأشار عدد من الأساتذة إلى أن مسيرة الخط العربي تتطلب جهداً وعملاً دؤوباً على التدريب للوصول بفن الخط العربي لهذه المستويات التي تشارك في المعرض، موضحين أن اللوحات لطلاب وطالبات انتسبوا لبرنامج «كتاتيب» منذ سنوات ليصبح نتاجهم لافتاً، ومن بين هؤلاء الطلاب من نال جوائز متنوعة.

يُذكر أن برنامج «كتاتيب»، الذي انطلق عام 2014، يؤكد على الدور التنويري للمسجد في نشر الثقافة العربية الإسلامية والحفاظ عليها، ومن ضمنها ثقافة الخط العربي وتعميق الوعي لدى المجتمع بفن الخط العربي، إضافة إلى ممارسة الخط الأصيل بشكل تلقائي ويومي نتيجة الاهتمام به.