«الدب الذهبي» في مهرجان برلين من نصيب المخرج رادو جوده

فاز المخرج الروماني رادو جوده (43 عاماً) بجائزة «الدب الذهبي» في الدورة الحادية والسبعين من مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه «باد لاك بانغينغ أور لوني بورن» الذي صوّر في خضمّ الجائحة.

وحيّت لجنة التحكيم، التي التأمت افتراضياً بسبب جائحة كوفيد-19، هذا الفيلم «المتقن بقدر ما هو وحشي» الذي يتمحور على قصة مُدرّسة انقلبت حياتها رأساً على عقب بعدما انتشر لها فيلم عبر الإنترنت.

وسبق أن فاز رادو جوده بجائزة "الدب الفضي" لأفضل مخرج في العام 2015.

كما فازت الألمانية مارين إيغرت بجائزة أفضل أداء تمثيلي في اختتام المهرجان.

وحصلت الممثلة، البالغة 47 عاماً، على هذه الجائزة التي تُمنح للمرة الأولى لأفضل أداء تمثيلي من دون تحديد الجنس، عن دورها في الكوميديا الرومانسية «آي آم يور مان» للمخرجة الألمانية ماريا شريدر، وتؤدي فيه دور باحثة تقع في حب رجل آلي يشبه الإنسان.