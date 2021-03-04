حكيم حرب: «مطعم القردة» تُعري العالم «المتحضر»

محمود إسماعيل بدر (عمان)

ينشغل رئيس فرقة مسرح الرّحالة ومدير المختبر المسرحي المخرج الأردني حكيم حرب، حالياً بتقديم مسرحيته الجديدة «مطعم القردة الحيّة»، للكاتب التركي غونكور ديلمان (أنقره 1930)، والتي ستعرض في عمّان ضمن احتفاليات المسرح العربي منتصف مارس المقبل، تزامناً مع مرور عام على جائحة كورونا العالمية.

وحول موضوع المسرحية، قال حرب لـ«الاتحاد»: «تحكي المسرحية قصّة زوجين يصلان في رحلة سياحية إلى هونج كونج لتجربة أكل مخ قرد حيّ، إلاّ أن المفاجأة التي يحملها الإعداد الجديد للنص تكمن في استبدال القرد بإنسان، هو في الواقع شاعر وفنّان معدم لا يجد حتى قوت يومه، لتبدأ مساومة الزّوج الثري للشاعر لكي يبيعه مخّه بدلاً من القرد الذي فرّ هارباً من المطعم، وتحت إغراء المال وضيق الحال وحالة التهميش التي يعيشها يضحي الشاعر بحياته وإنجازاته الإبداعية، من أجل إطعام أطفاله وإرضاء غرور الثري المتغطرس، الذي يفرض ما يدور في خلده بالقوة والحيلة والخداع والضغط»، مضيفاً: أن «الزوجين الثريين الباحثين عن المتعة الدنيوية لا يتركان لهذا الرجل فرصة للتفكير بين غريزة البقاء وبين واجب التضحية المحتوم من أجل تأمين حياة أبنائه، وهنا تتجلى عبقرية الكاتب الذي بدا ممتلكاً لأدواته بشكل باهر، حيث استطاع تجسيد عبثية الفكرة ومراوغة اللحظة ولا معقولية الصفقة وجنون العرض ولا أخلاقية الزوجين، بما يمثلانه من استغلال وانحطاط لا يتشابك مع القيم الإنسانية في شيء».

وأوضح حرب أن مسرحيته التي ظهر نصّها في الستينيات حالة خاصة تحكي قصة العالم المتحضر والمتمدن والأنيق إلى حد الرفض والكراهية، مضيفاً: «أعتقد أن اختيار مثل هذا النّص، وفي مثل هذا التوقيت بالذات، هو إنجاز صائب، ولا سيما، أن كاتب المسرحية صاحب أسلوب شاعري يؤمن في قرارة نفسه وعميق فنه واستقامة فكره بالإنسان كقيمة وتجربة وكيان، وهو ينظر إليه باحترام رغم حاكمية السوق وآلياته التي عمدت لتشيء الإنسان، وتحويله إلى بضاعة رخيصة تبتلعها العولمة الاقتصادية الظالمة ثم تتقيؤها سلعاً ومنتجات».

مكافحة الفكر الظلامي

قال رئيس فرقة مسرح الرّحالة ومدير المختبر المسرحي المخرج الأردني حكيم حرب: «مسؤولية المسرحي كبيرة من أجل حماية شبابنا وأطفالنا ومجتمعاتنا من الفكر الظلامي. وأدعو وزارات الثقافة في العالم العربي أن تكثف العمل الثقافي والمسرحي، لأنه قادر على أن يؤثر في الناس من خلال المسرح المتجول، أي مسرح الشارع، كي لا يبقى المسرح حكراً على النخبة والمهرجانات».