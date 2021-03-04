«مكتبة الشارقة» تمنح عضوية مجانية خلال شهر القراءة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، مبادرتين احتفاء بشهر القراءة، الذي يقام هذا العام تحت شعار «أسرتي تقرأ»، الأولى بعنوان «مكتبة الجميع» والثانية بعنوان «من قارئ إلى قارئ». وتتضمن المبادرة الأولى منح العضوية الأساسية في المكتبة مجاناً لمدة عام، للراغبين بالتسجيل خلال شهر مارس الجاري، على أن يعود التسجيل في شهر أبريل المقبل كالمعتاد، وفقاً للرسوم المحددة، واستثنت المبادرة المؤسسات الأكاديمية والدوائر الحكومية والشركات الخاصة. وتأتي المبادرة الثانية «من قارئ إلى قارئ»، لتبادل الكتب بين موظفي المكتبة، بحيث يهدي كل موظف أحد زملائه كتاباً قرأه سابقاً، ليقوم كل زميلين تبادلا الكتب بمناقشة محتوى الكتابين اللذين قرآهما خلال 30 دقيقة في جلسة أطلقت عليها المكتبة «ثلاثون للقراءة». وأكدت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة العامة، أن «مكتبات الشارقة» تحرص على إطلاق المبادرات والفعاليات خلال شهر القراءة، بهدف غرس حب القراءة لدى مختلف فئات المجتمع لتصبح من عاداتهم اليومية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للقراءة، والتي تسهم في بناء مجتمع متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وأضافت: «تأتي المبادرتان ترجمة لأهداف مكتبة الشارقة العامة ورسالتها المتمثلة في الوصول إلى جميع محبي القراءة، وإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من المصادرة التعليمية والمعرفية التي توفرها المكتبة، وتمكينهم من جعل القراءة أسلوب حياة».