جامعة الإمارات تطلق مبادرات «شهر القراءة 2021»

العين (وام) - أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة في العين برنامج فعالياتها ومبادراتها لشهر القراءة 2021، والتي تتماشى مع متطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات في كلمة خلال افتتاح الفعاليات: تهدف الجامعة إلى تعزيز القراءة ونشر حبّ الاطلاع بين الطلبة والموظفين لجعل القراءة عادة يومية تخلق الطاقة والنشاط الذهني والمعرفي الذي يُؤدي للابتكارِ والإبداع.

وأضاف: تهدف أيضاً إلى الارتقاء بمستواهم المعرفي والثقافي، إيماناً منها بأنَّ الارتقاء بالفرد يُسهم في بناء مجتمع معرفي متميّز يتحلى أفراده بالمعرفة والثقافة، ويدعم جهود الحكومة الرشيدة الرامية إلى بناء جيل من قادة المستقبل المُتسلّحين بثقافة معرفية كافية، تتيح لهم الحفاظ على إنجازاتِنا ومُكتسباتنا الوطنية، وتحقيق التنمية المُستدامة، وبناء نموذج حضاري.

وتتضمّن فعاليات جامعة الإمارات في شهر القراءة معارض، وندوات، ومؤتمرات، ومحاضرات ومسابقات افتراضية يُشارك فيها طلبة الجامعة والمدارس، وأولياء الأمور، والموظفون، فضلاً عن تقديم مقطع فيديو بمشاركة كاتب مشهور، بهدف تسليط الضوء على الكتب والتحفيز على القراءة.