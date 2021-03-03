«كتاب الإمارات» يبحث في الرواية المحلية

رأس الخيمة (وام)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في رأس الخيمة أمسية بعنوان: «الرواية الإماراتية الباحثة عن فضائها الحضاري». وتحدثت مريم الهاشمي، الأستاذة في كليات التقنية العليا في الشارقة، خلال الأمسية عن تاريخ الرواية العربية ومميزاتها وتنوعها واتجاهاتها الفنية والأسلوبية، وتوقفت عند الرواية الإماراتية، مشيرةً إلى التطور الواضح الذي طرأ عليها في العقدين الأخيرين، بسبب خوض كثير من الإماراتيين غمار الإبداع في الرواية.

وأكدت أن التجانس الأدبي أمر يتيح توليد الأنواع الأخرى، وهذا الانفتاح جاء لاستيعاب مختلف القضايا الحداثية وتلاقيها مع غيرها من الأجناس الأدبية.