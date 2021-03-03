«موائد خرافية».. مدلولات ثقافية لولائم تاريخية

فاطمة عطفة (أبوظبي)

20 فصلاً عن أهم الحفلات وما قدم فيها للضيوف من أطعمة، ضمها كتاب «موائد خرافية» لآن بيترسن بدأته بالعرس الملكي البريطاني في 20 نوفمبر 1949. وفي جلسة افتراضية عقدتها أمس الأول، مؤسسة «صالون الملتقى الأدبي»، قالت بيترسن: إن كتابها يحمل مدلولات ثقافية واجتماعية واقتصادية لوصفات طعام قدمت في مناسبات كبيرة وتاريخية. وأوضحت: تحدث فصل من الكتاب عن زيارة الرئيس الأميركي جون كينيدي في العام 1963 إلى ألمانيا، حيث سحر الألمان بتصريحه «أنا من برلين»، كما ضم حفلاً خيالياً للشاعر الألماني جوته في العام 1815 بمناسبة عيد ميلاده الـ66، إضافة إلى احتفال مذهل أقامته ماري هيلين زوجة روتشيلد صاحب البنك الشهير في شاتو فيريير في العام 1972.

وقالت مديرة الجلسة الروائية أسماء صديق المطوع: إن موائد الطعام جانب مهم من الثقافة البشرية تنقل الماضي بتراكماته، كما تحرك الواقع الحاضر وأحداثه، وفي «موائد خرافية» تصطحب الكاتبة القراء في جولة حول أهم وأشهر الموائد لشخصيات مؤثرة لها بصمة في التاريخ، كما تسرد الحكايات وراءها.

وأوضحت المطوع أن بيترسن لم تكتف بالأجواء الأسطورية لموائد المشاهير ولا الأطباق الشهية ووصفاتها، بل احتفت بالخلفيات وراء كل احتفال، وكل مائدة جاءت في الكتاب حاملة معها مدلولها الاجتماعي والاقتصادي والنقاشات التي عاصرتها، وأثر بعضها على مسيرة التاريخ. واتفقت مشاركات في الجلسة على جمال الكتاب ومتعة قراءته من نواح تاريخية وثقافية واحتفالية، إضافة إلى العديد من الصور الفنية الجميلة لأطباق خزفية وأنواع زهور وألوان طعام. ولم يقتصر الكتاب على الزعماء، ولكنه شمل أيضاً الروائي توماس مان خلال منفاه في الولايات المتحدة، والفنان الفرنسي الشهير كلود مونيه الذي اختار منتجعاً ساحراً في النورماندي، كما احتفت كوكو شانيل بالفنانين دالي وبيكاسو في الشاطئ اللازوردي، إلى جانب شخصيات مشهورة أخرى مثل ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأميركي الأسبق، حيث استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقدمت لها طبق خضراوات من حديقة البيت الأبيض.