«تنمية المجتمع» تشارك في شهر القراءة

دبي (وام)

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي فعاليات افتراضية ومبادرات، تزامناً مع شهر القراءة الذي يقام هذا العام تحت شعار «أسرتي تقرأ».

وبدأت «الهيئة» فعالياتها بندوة افتراضية، استضافت جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، سلطت الضوء على أثر القراءة على حياة الفرد والأسرة وعلى تطور المجتمع.

وخلال الندوة، قال ابن حويرب، إن الدول تقاس بقرائها، لافتاً إلى أنه لا توجد نهضة بلا معرفة، ولا توجد معرفة بلا قراءة. وتوفر «الهيئة» بالتعاون مع شركائها، خلال شهر القراءة، روابط لكتب إلكترونية مجانية حول مواضيع منوعة، يمكن للموظفين تحميلها وقراءتها، مع اقتراحات لأفضل الكتب التي يمكن قراءتها، كما ستطرح مسابقة بين موظفيها لأجمل مكتبة منزلية.

كما ستتضمن فعاليات «الهيئة» إطلاق نادٍ افتراضي للقراءة، يقوم الموظفون من خلاله بعرض ملخصات حول الكتب التي ينتهون من قراءتها، بما يساهم في نقل المعرفة، وتشويق بقية الموظفين لقراءتها.

وقالت خلود الشرف، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة تنمية المجتمع، إن «الهيئة» تعمل على تحقيق أكبر فائدة ممكنة من شهر القراءة، واستثمار حماس الموظفين للوصول إلى أهداف على رأسها نشر الوعي بأهمية التبادل المعرفي والأثر الكبير والإيجابي الذي تتركه الممارسة اليومية للقراءة على نمط تفكير الأفراد وثقافتهم.