رئيس «معهد الشارقة» يتفقد المشاريع التراثية في خورفكان وكلباء

الشارقة (وام) - تفقد الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، عدداً من المواقع والمشاريع التي وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتطويرها وترميمها وإعادة إحيائها في كل من مدينتي كلباء وخورفكان.

وزار موقع حصن كلباء والمنطقة المحيطة به وموقع حصن خور كلباء بالإضافة إلى المناطق الأثرية في كل من الزبارة واللؤلؤية في مدينة خورفكان برفقة عدد من مديري الإدارات ومديري الفروع.

واطلع على المخططات الأولية المقترحة لتطوير تلك المناطق وفق توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والتي تتضمن تطوير الأسواق الأثرية والبيوت والمساجد، إلى جانب وضع مخططات تطويرية خاصة بالمرافق الخدمية الأخرى التي تشكل عاملاً رئيسياً في الجذب السياحي للمنطقة، بما يتناسب ويتوافق مع الجو العام للمباني الأثرية المحيطة بالمواقع.

وأكد رئيس معهد الشارقة للتراث أن هذه المشاريع التي وجه بتنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة تأتي في إطار حرص سموه على حماية وصون التراث والموروث الشعبي في الإمارة من أجل الأجيال الحالية والقادمة، وإيجاد هوية سياحية تراثية مميزة للمناطق التي ستشهد إقامة تلك المشاريع.