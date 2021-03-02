«زايد للكتاب 15» تسجل أكبر عدد مشاركات في تاريخها

أبوظبي (الاتحاد)

اجتمع أعضاء الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب للاطّلاع على تقارير لجان التحكيم ودراسة توصياتها، لاعتماد القوائم القصيرة للدورة الخامسة عشرة، الدورة الأكبر في تاريخ الجائزة من حيث عدد الترشيحات، حيث استقبلت 2349 ترشيحاً للعام 2020 - 2021، بزيادة بلغت 23% مقارنة بعدد ترشيحات الدورة الماضية.

وفي الاجتماع، الذي حضره معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «بدأ العد العكسي للإعلان عن الفائزين في جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام، ونحن فخورون بالعدد الكبير من الإبداعات الاستثنائية التي استقطبتها الدورة الخامسة عشرة لتسجل أعلى رقم في تاريخها»، معتبراً أن هذا الارتفاع يعكس المكانة المتميزة التي تجسدها الجائزة ونجاحها في زيادة الوعي بالمبدعين من حول العالم، بما يُسهم في تطوير الأدب والعمل الثقافي والفكري العربي.

من جهته، قال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أمين عام الجائزة: «يمر تقييم الترشيحات لجائزة الشيخ زايد للكتاب بأربع مراحل، ومع اعتماد القوائم القصيرة تكتمل المرحلة الثالثة من هذه العملية التي تتسم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية»، كاشفاً عن الأعمال التي نجحت في الوصول إلى القوائم القصيرة في فروع الآداب، والترجمة، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وأدب الطفل والناشئة، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلف الشاب، والنشر والتقنيات الثقافية، وسيتم رفع هذه القوائم إلى مجلس أمناء الجائزة لاعتمادها».

وتضم الهيئة العلمية للجائزة: د. خليل الشيخ من الأردن، يورغن بوز (ألمانيا)، الشاعر والباحث سلطان العميمي (الإمارات)، المترجم الأردني الألماني مصطفى السليمان، البروفيسور فلوريال ساناغستان (فرنسا)، د. محمد أبوالفضل بدران من مصر، الأكاديمي الأردني الأميركي الدكتور خالد المصري، والأستاذ الدكتور محمد الصفراني (السعودية).