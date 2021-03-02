«أجيال المستقبل» تطلق فعاليات قرائية

العين (وام)

أطلقت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، أمس الأول، فعالياتها للاحتفاء بشهر القراءة الوطني 2021 عبر البرنامج الافتراضي القرائي في مكتبة أجيال المستقبل، عبر لقاء مفتوح حول أثر القراءة في تميزهم الأكاديمي والحياتي والمعرفي.

يأتي إطلاق الفعاليات بتوجيهات الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية.

وتمتد الفعاليات طوال شهر القراءة صباحاً، مستهدفة المدارس الحكومية والخاصة، ومساءً مستهدفة الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية.