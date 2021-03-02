مؤلفا «يوميات مشاغب» يناقشان الكتابة للطفل

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أكد الكاتبان محمد خميس وجمال الشحي، مؤسسا دار «كتاب» للنشر، أن سلسلة «يوميات مشاغب ويوميات مشاغبة» ستصل إلى 20 جزءاً قريباً تتناول فئات عمرية جديدة، معتبريْن أنها مشروع ثقافي وتربوي وحضاري للأطفال، يأخذ في اعتباره فهم حالة الطفل النفسية ومداركه العقلية وطاقته الحيوية.

وقال الشحي، في أمسية افتراضية نظمها أمس الأول اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي، بعنوان «ناشر وكتاب»، إن السلسلة المكونة من 7 أجزاء للبنين و6 أجزاء للبنات، ترجمت إلى لغات عدة، منها الصينية.

وأكد أهمية الترجمة، موضحاً أن لـ«دار كتاب» مشروعاً جديداً للترجمة سيعلن عنه في معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقبل.

من جهته، قال خميس: إن الكتابة للطفل تشترط أن يكون الكاتب يمتلك المؤهلات العلمية والتربوية للدخول إلى عالمه، مركزاً على المحتوى الجيد، وأن يكون جذاباً ومحبباً، ويسلط الضوء على جمال اللغة والتشويق، لأنها تنمي المخيلة العقلية عند الطفل، لأنه يفهم القصة من خلال خياله وتكرار قراءته لها، ما يؤدي إلى تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، معتبراً أنه على كاتب قصص الأطفال أن يتقمص شخصية الطفل ويدرك شغفه بالاستكشاف لكي يستطيع أن يصل إليه.