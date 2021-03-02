«كن_بخير».. معرض فني يستكشف مفهوم الذات

دبي (الاتحاد)

يقيم مركز «تشكيل» المعرض الفردي الأول للفنان الإماراتي حمدان بطي الشامسي تحت عنوان «كن_بخير»، ليشكّل مجال استكشاف شخصي عميق لمفاهيم الذات والهوية، ومن المقرّر فتحه أمام الجمهور، اعتباراً من 16 مارس.

ويشكّل المعرض جزءاً من موسم ربيع 2021 في «تشكيل»، ضمن فعاليات أسبوع دبي للفنون، خلال شهري مارس وأبريل. ويصاحب المعرض كتيّب وبرنامج للجولات التعريفية والورش. وانطلق الشامسي قبل عام في رحلة بحث وتأمل ضمن برنامج «الممارسة النقدية 2020»، الذي ينظمه مركز «تشكيل». وتركَّز بحثه على تمثيل الذات عبر وسائط مرئية، بتوجيه من الفنانة والمرشدة هند بن دميثان القمزي. وتخرج الشامسي في برنامج «منحة سلامة» للفنانين الناشئين وفي برنامج «آرت دبي كامبس». وسبق له أن عرض أعماله في معارض جماعية أقامها «تشكيل».