«برلين السينمائي» ينطلق بفيلم عربي ينافس على «الدب الذهبي»

انطلق مهرجان برلين السينمائي، اليوم الاثنين، بنسخة افتراضية بالكامل مع فيلم «دفاتر مايا»، وهو أول عمل لبناني ينافس على جائزة «الدب الذهبي» منذ أربعة عقود.

والفيلم من إخراج الزوجين جوانا حاجي توما وخليل جريج.

هذا الفيلم الذي يحمل عنوان «ميموري بوكس» بالإنجليزية هو من بين 15 عملا مشاركا في المنافسة على الجائزة الكبرى التي يمنحها الجمعة مهرجان برلين، أول حدث سينمائي أوروبي بارز خلال العام.

وعلى غرار مهرجان «ساندانس»، خلال الشتاء، اختار القائمون على الحدث الألماني إقامة نسخة افتراضية بالكامل في ظل محاولة الجهات العاملة في القطاع الإبقاء على عجلة الإنتاج، لتلبية متطلبات الجماهير المتعطشة للترفيه خصوصا خلال فترة الحجر المنزلي، وإغلاق قاعات السينما.

تعود آخر مشاركة لفيلم لبناني في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين إلى 39 عاما، مع «بيروت اللقاء» للمخرج برهان علوية.

ويستند فيلم «دفاتر مايا» إلى قصة حقيقية عن اكتشاف مجموعة رسائل وأشرطة كاسيت كانت حاجي توما أرسلتها إلى صديقة لها خلال سنوات المراهقة في ثمانينيات القرن العشرين إبان الحرب اللبنانية.

وفي الفيلم، يصل الطرد المشحون برائحة الماضي إلى مونتريال في منزل مايا وهي لبنانية هاجرت إلى كندا تعيش مع ابنتها المراهقة أليكس. ويدفع إحياء هذه الذكريات القديمة بمايا إلى البوح عن أسرارها ومكنوناتها بشأن تجاربها في فترة الحرب.

وقالت حاجي توما (51 عاما) من باريس «أحيانا، أبناؤنا هم الذين يدفعوننا إلى استرجاع ذكريات لا نريد رؤيتها أو نرفض عيشها مجددا».

وأضافت «نحن لا نشارك تاريخاً موحداً في لبنان ولم نُعد التواصل بيننا كمجتمع. ولهذا، نحاول العمل من خلال الفنون والأفلام لطرح تساؤلات عن هذه المسألة».

وقد حصدت أعمال حاجي توما وجريج ثناء عالميا وعُرضت لهما أفلام في فعاليات ومراكز كبرى بينها مهرجان «كان» السينمائي الفرنسي ومتحف «تايت مودرن» في بريطانيا ومركز «بومبيدو» في باريس ومتحف «موما» في نيويورك.

ويتضمن فيلم «دفاتر مايا» مشاهد استعادية تعود بالمشاهدين إلى بيروت خلال الثمانينيات، غير أن أجواء الحرب القاتمة لا تحجب تعطش أبناء الجيل الشاب للحب وتوقهم لإيجاد متنفس لهم في مدينة تُعرف بصخبها وحبها للحياة.

وأشارت حاجي توما إلى أن «الأهم لم يكن فقط إظهار الحرب الأهلية والصدمة، بل أردنا أن نبيّن جيلا أراد أن يعيش ويحب ويحلم».



