تكريم الفائزين في مسابقة «الأجيال» الأدبية

هويدا الحسن (العين)

برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وبحضور الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ حمدان بن محمد بن خالد آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، أُقيم الحفل الافتراضي لتكريم الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال في دورتها الـ(22)، وجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للكتابة الإبداعية في دورتها السابعة.

عطاء وإنجاز

بدأ الحفل بكلمة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان قال فيها «يسرني كثيراً أن أكون معكم في هذا الحفل الافتراضي لتكريم الفائزين بجوائز المغفور له الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، طيب الله ثراه، وأتقدم معكم إلى جميع الفائزين والفائزات بالتحية والتهنئة، معبراً عن تمنياتنا الطيبة لهم بالنجاح والتوفيق، بل وكذلك عن توقعاتنا لهم بأن يكونوا دائماً نماذج طيبة في العطاء والإنجاز، مؤكداً لهم جميعاً أننا سوف نتابع دائماً بكل اهتمام واعتزاز مسيرتهم في العطاء والإنجاز».

وأشار معاليه للاحتفال الافتراضي بقوله، إن لقاءنا معاً، وإن كان يتم هذا العام (عن بُعد)، فإنما هو تجسيد مهم لما نحرص عليه جميعاً من تمكين الإنسان في الإمارات والاحتفاء بقدراته على أن يكون قوة إيجابية، ووجودنا معاً اليوم هو اعتزاز ببلدنا الإمارات وبحرصها الكبير على نشر مبادئ التقدم والخير والسلام بين الجميع.

ثم قدم الشكر والتقدير لكل مَن ساهم في تنظيم وإدارة هذه الجوائز على هذا النحو الطيب عاماً بعد عام، وخص بالشكر كافة مؤسسات المجتمع، التي تتعاون مع هذه الجوائز وتقدم لها الدعم والمساندة، وخص بالشكر الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، لحرصها القوي على تشجيع الامتياز والحث على الإبداع والعمل الجاد.

مسيرة معرفية وثقافية

وصرحت رئيس مجلس الإدارة الشيخة د. شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بهذه المناسبة، قائلة «في عام كان منعطفاً كبيراً في رحلة الإنسانية نحو المستقبل، تغيرت من خلاله الحالة الاستثنائية التي وضعتها فيها جائحة (كوفيد- 19) الكثير من مظاهر الحياة، وعاشت الإنسانية حالة قلق، ولكن جاء العلم ليمنح البشرية كما العادة درعها لمقاومة هذه الجائحة، واستمرت الحياة في تحقيق التوازن مع تلك الظروف الجديدة، وكانت رؤيتنا في مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، أن تحدي هذا التغير سينجح بالمزيد من العمل والعطاء من أجل المجتمع، فتواءمنا مع تلك التغييرات واستطعنا أن نحافظ على مسيرتنا المعرفية والثقافية، واليوم نسعد بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للأجيال وجائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للكتابة الإبداعية».



إبداع وابتكار

كما قدم كلمة مجلس أمناء جوائز التميز د. سيف المحروقي، وأشاد فيها بقيمة الجائزتين اللتين تنافس عليهما هذه السنة 138 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة، واستحق الفوز 31 فائزاً وفائزة، وأضاف: لقد سعت هاتان الجائزتان منذ انطلاقهما إلى ترسيخ مفهوم التميز والإبداع والابتكار لدى أبنائنا الطلبة.

وقد تم الإعلان عن الفائزين بجائزة الأجيال وبلغ عددهم (17) فائزاً وفائزة في الفئات التالية: (فئة البراعم -رياض الأطفال- وفئة البراعم «الصف الأول والثاني»- وفئة الطالب المتميز النابغ «المستوى الأول والثاني والثالث»، وفئة الطالب المتميز النابغ «المستوى الرابع»، وفئة الجامعة وفئة الطالب المتميز من -أصحاب الهمم- من الثالث حتى المرحلة الجامعية).

أما في جائزة الشيخ محمد بن خالد آل نهيان للكتابة الإبداعية، فقد بلغ عددهم (14) فائزاً وفائزة تنافسوا في المجالات التالية: (المسرح، الخاطرة، الكتابة الكرتونية- القلم اللامع، القصة القصيرة- القلم الواعد، القصة القصيرة- القلم اللامع) واختتم حفل التكريم الافتراضي بتقديم الشكر لراعي الحفل والحضور الكريم وتقديم التهنئة للفائزين.