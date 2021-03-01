ختام المرحلة الأولى من «أمير الشعراء» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

تختم مساء اليوم، المرحلة الأولى من حلقات البث المباشر من برنامج «أمير الشعراء» بموسمه التاسع، الذي تنظمه وتنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث، وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، وعبر قناتي بينونة والإمارات.

يقدم خلال الحلقة الخامسة من البرنامج 4 شعراء من نجوم البرنامج قصائدهم الشعرية أمام لجنة التحكيم، حيث يشارك في الحلقة كل من الشاعرة هبة رمضان الشريقي من سوريا، الشاعر عبدالحق عدنان من المغرب، الشاعر سلطان الضيط من السعودية، والشاعر ضيف الله جالو من أميركا.

وكانت الحلقة الماضية قد أسفرت عن تأهل الشاعرة حوراء الهميلي من المملكة العربية السعودية بعد حصولها على 47 درجة، أما بقية نجوم الحلقة وهم: الشاعر أحمد حافظ من مصر، الشاعر عبدالعزيز لو من السنغال، الشاعر مصعب تقي الدين من الجزائر، فسينتهي أسبوع الانتظار مطلع الحلقة القادمة، حيث إن اثنين منهم يمتلكان فرصة الانضمام إلى زميلتهم للمحطة القادمة عن طريق دعم المشاهدين وتصويتهم عبر التطبيق الخاص ببرنامج أمير الشعراء.