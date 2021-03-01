عرض فيلم «ما بين الخلود وتلبّد الغيوم»، بـ«فن جميل»

دبي (الاتحاد) - يعلن مركز جميل للفنون، مؤسسة الفن المعاصر في دبي عن عرضه للفيلم «ما بين الخلود وتلبّد الغيوم»، وهو المشروع الفائز في برنامج فن جميل للتكليفات الفنية الرقمية لعام 2020 للفنان نديم شوفي، حيث تم اختيار مشروع شوفي من قبل لجنة تحكيم ذات خبرة تتضمن، نديم سمّان، القيم الفني لـ«ديجيتال سفير»، في معهد كونست فركيه للفن المعاصر في برلين، جينا سوتيلا، فنانة تعيش في برلين وأدواتها الكلمات والأصوات والوسائط الحية، بن فيكرز، الناشر والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في معارض سربنتين في لندن، علاوة على قيمين فنيين من فن جميل.

تجري أحداث فيلم الخيال العلمي في بيئة مستعمرة فضائية على كوكب الأرض، ويستكشف من خلالها مستقبل المدن الذكية التي تعتمد على أنظمة «مستدامة» مغلقة في مواجهة الأزمات الصحية والبيئية، ومع ذلك، ومن خلال تجارب شخصيتين محوريتين في الفيلم، تصبح ديناميات التحكم واستغلال دورات الحياة البيئية والحياتية مخططات أولية لتحقيق هذا المستقبل، ويمكن مشاهدة الفيلم الذي تبلغ مدته 18 دقيقة حصرياً من خلال منصة فن جميل الرقمية.

تم إطلاق تكليفات فن جميل في أوائل هذا العام، في نسختها الرقمية، حيث وجهت الدعوة إلى الفنانين المعنيين بالفن الرقمي للتقدم بعروضهم من خلال دعوة مفتوحة عبر الإنترنت، جذبت حوالي 200 مشروعاً، وتم إطلاق العمل الفائز للفنان نديم شوفي وعرضه عبر الإنترنت لمدة ستة أشهر على الأقل خلال عام 2021، كما أتاح تكليف العام 2020 فرصة الرصد والتحليل لخبراء تقنيين من معمل عبد اللطيف جميل العالمي للتعليم J-WEL بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ففي تجاوب مع موضوع تكليف هذا العام وهو «الوقت»، وبالتفكير في كيفية تحدّي مفهوم الزمن بالتكنولوجيا والظروف، أتاح التكليف للفنانين فرصة إعادة التفكير في «الفن الرقمي»، والطرق التي يمكن من خلاله طرح الأسئلة، والتحقيق فيها وتكوين روابط وخبرات ذات مغزى.

يُذكر أن برنامج فن جميل للتكليفات الفنية له دور محوري سنوي في برامج مركز جميل للفنون، حيث يهدف إلى تجسيد أهداف المؤسسة والمركز والمتمثلة في أن تكون مساحة استكشافية متعددة التخصصات مكرسة للفنانين والكتاب والباحثين المعاصرين من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم، واستقبال جمهور الفنون في الإمارات والمنطقة والعالم، وكان القرار أن تكون نسخة هذا العام من التكليفات رقمية للظروف الصحية الاستثنائية التي يشهدها العالم، وسوف تكون النسخة القادمة لعامَي 2021/2022 نسخة تكليفات الرسم والتصوير، وتوجه الدعوة المفتوحة للمشاركة فيها خلال هذا العام.

نديم شوفي

نديم شوفي يعيش في بيروت ويعمل بشكل أساسي على وسائط الفيديو والرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد والمجسّمات، وهو خريج زمالة «أشغال داخلية» لمؤسسة أشكال ألوان، وعرض أعماله إقليمياً ودولياً في مركز بيروت للفنون، معرض 421 بأبوظبي، مؤسسة الشارقة للفنون، المدرسة الجديدة في نيويورك، وماكاو في ميلانو.