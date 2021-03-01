«مجلس ناشئة الرواق».. أفكار فتية تشكل مستقبل القطاع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن تشكيل «مجلس ناشئة الرواق»، الهادف إلى تشجيع الحوار مع الأجيال الشابة في الإمارات، ودمجها وتعزيز مشاركتها في المعارض والمشاريع الفنية والثقافية.

ويتألف «مجلس ناشئة الرواق» من ستة أعضاء تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاماً، سيعملون مستشارين لرواق الفن، وسيقدمون آراءهم حول المعارض والبرامج والخطط المستقبلية، كما سيتاح لهم العمل، إلى جانب فريق رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي لتنظيم فعالية افتراضية واحدة، بالتزامن مع المعرض الجاري حالياً، ما سيمكنهم من اكتساب خبرة عملية في تطوير برنامج فني متكامل.

إلى ذلك، قالت آلاء إدريس، رئيس مساعد قسم المطبوعات والتربية المتحفية في رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي «منذ انطلاق رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عام 2014، سعينا لتوفير منصة تشجع المجتمع المحلي الشاب على التفكير الإبداعي، وتُمكّنهم من تجربة الفنون بطريقة تعاونية وتفاعلية، والمساهمة في النهوض بالمشهدين الفني والثقافي للمنطقة». لافتة إلى أن «مجلس ناشئة الرواق» سيؤمن العمل مع الأجيال الناشئة والترحيب بالأفكار الفتيّة، ووجهات النظر الجديدة التي ستشكل مستقبل القطاع الفني.

ويُشترط على المرشحين أن يكونوا من مواطني أو مقيمي دولة الإمارات، وأن تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاماً ولديهم اهتمام بالفنون، وعلى المتقدمين الناجحين الالتزام بالمشاركة في اجتماعات افتراضية طوال العام الدراسي، وخدمة المجلس حتى أغسطس المقبل، مع خيار تمديد خدمتهم لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

من جهته، قال سيباستيان جروبه، مسؤول المشاركة المجتمعية والتسويق في رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي: يمكننا إطلاق «مجلس ناشئة الرواق» من فهم نظرة الجيل الشاب وتوجهاته نحو المشهد الفني. ويتوجب علينا منح الناشئة فرصة مشاركة أصواتهم.

ويمكن للراغبين في الانضمام إلى «مجلس ناشئة الرواق» ترشيح أنفسهم، أو ترشيح زملائهم من خلال تعبئة نموذج. وبعد مراجعة أولية للطلبات، سيتم اختيار فريق رواق الفن، ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في أبريل المقبل.