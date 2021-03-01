«حوار المتاحف».. احتفاء بخمسة عقود من الإنجازات الإماراتية

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع استعداد دولة الإمارات للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيسها في 2 ديسمبر من العام الجاري، أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي سلسلة حوارية تحت عنوان «حوار المتاحف» تقيم عبره على مدار العام، وصولاً إلى اليوم الوطني، جلسات حوارية ثرية في متحف الاتحاد تحتفي بالإنجازات العظيمة التي حققتها دولة الإمارات في الأعوام الخمسين الماضية من عمرها، مسلطّةً الضوء على أبرز المحطات التي كوّنت الماضي المجيد الذي رسمته منذ إعلان الاتحاد في 2 ديسمبر من عام 1971.

تأتي هذه المبادرة الملهمة في إطار جهود «دبي للثقافة» الرامية إلى ترسيخ الثقافة والهوية الوطنية في نفوس الأجيال الصاعدة، لتبقى أصيلة في روحها، متجددة في شكلها، وتعزيز التماسك والتلاحم الاجتماعي من خلال إطلاق مبادرات وبرامج تسعى لترسيخ قيم الانتماء والولاء وإبراز الوجه الحضاري والإنساني لمجتمع الإمارات، والتأكيد على الثوابت الأساسية لمؤسسي دولة الإمارات من أجل المضي على خطاهم نحو المستقبل.

ويشكِّل متحف الاتحاد المنصة التي ستنطلق منها فعاليات هذا الحدث، وذلك لما له من أهمية تاريخية وقيَميّة، ويضم الحدث ندوات وورش عمل تقام على يد خبراء إماراتيين يتناولون فيها موضوعات غنية ومتنوعة تستعرض إنجازات الإمارات على مدار الخمسين عاماً المنصرمة في شتى مجالات التنمية الحضارية، وتستشرف ملامح المستقبل الواعد بإنجازات متجددة.

إلى ذلك، قال عبد الله الفلاسي، مدير متحف الاتحاد: «في هذا العام تحتفل دولة الإمارات بخمسين عاماً من الإنجازات العظيمة التي يعتز بها كل من يحيا على أرضها الطيبة، وتستعد بكل عزيمة وإصرار وتفاؤل لخمسة عقود أخرى من الإبهار، مع الحفاظ على مبادئ هويتها الوطنية التي تُعدُّ أولوية بالنسبة لنا، كونها البوصلة التي ترشدنا نحو مسارنا الصحيح حاضراً ومستقبلاً».

وأضاف: «نهدف من خلال المشروع أيضاً إلى نشر المعرفة بين جميع فئات المجتمع حول التراث الثقافي الإماراتي المادي وغير المادي، وإلهامهم للابتكار واستشراف المستقبل في التخطيط وصنع القرار من خلال قصة تأسيس الاتحاد ومسيرة النهضة الاستثنائية الشاملة التي بدأها الآباء المؤسسون وتواصلها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. ما يعزز صورة دبي كأيقونة عصرية تحتفي بتراثها وتصون موروثها الثقافي، وأن يرسّخ مكانتها وجهة ثقافية عالمية، وهو ما ينسجم مع أهداف المحاور القطاعية لاستراتيجية «دبي للثقافة» 2020-2025».