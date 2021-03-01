«سيرة فنان».. علامات فارقة في الحياة التشكيلية

الفجيرة (الاتحاد)

أطلق المتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي، التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، عبر منصته الفنية، مبادرة بعنوان «سيرة فنان»، تهدف إلى الاحتفاء بالرواد من الفنانين التشكيليين الإماراتيين، وتوثيق مسيرتهم ومنجزاتهم الفنية.

وقال خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، رئيس المجلس الاستشاري للمتحف: «تأتي مبادرة «سيرة فنان» في إطار الخطة الاستراتيجية للمتحف الرقمي في العام 2021، الرامية إلى إثراء الساحة الفنية الإماراتية ودعم الحراك الثقافي وتعزيز مكانة الدولة وجهة فنية عالمية، والتي تتماشى مع الرؤية التنموية لدولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة».

وأكد أن المبادرة، التي انطلقت في منتصف فبراير الماضي، وتستمر حتى نهاية العام الجاري، شهادة تقدير لرواد الفن التشكيلي الإماراتيين الذين سجلوا علامات فارقة في مسيرة الحياة التشكيلية في الدولة، وتركوا بصمة في تاريخ الفن التشكيلي.

من جهتها، قالت سلوى آل رحمة، مديرة المتحف الرقمي للفن التشكيلي الإماراتي: «نسلط الضوء على أصحاب البصمة الإبداعية في الفن التشكيلي في الإمارات، وتعريف الأجيال الجديدة بأعمالهم وإبداعاتهم التي تحكي مسيرة انتمائهم الثقافي والحضاري للوطن».