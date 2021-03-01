«مكتبة» تنظّم 150 فعّالية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيم نحو 150 ورشة وفعّالية، خلال مارس الجاري، احتفاءً بالشهر الوطني للقراءة، الذي يهدف هذا العام إلى تعزيز دور الأهل في غرس حب القراءة لدى أطفالهم، وتسليط الضوء على أهميتها في تحقيق الترابط الأسري، ودورها في تنمية الطفولة المبكرة، رافعاً شعار «أسرتي تقرأ».

إلى ذلك، قالت شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي «تتوج مبادرة شهر القراءة جهود الدولة الرامية إلى تسليح أفراد المجتمع بالمعرفة، حيث تسهم في ترسيخ أهمية القراءة، وتحفيز الأجيال على جعل المطالعة أسلوب حياة وعادة يومية، ونحن نعمل على تنظيم ورش وفعّاليات تناسب الجمهور من مختلف الاهتمامات والفئات العمرية».

وتستضيف «مكتبة» خلال شهر القراءة أدباء ومدربين ومختصين في شتى المجالات، وستنظّم ورشاً وفعّاليات مخصصة للأطفال، بما فيها جلسات قرائية باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى ورش لصقل مواهب الأطفال الإبداعية، وسيجتمع أعضاء نادي «المثقفون الصغار»، ونادي «الإبداع للقراءة»، و«ملتقى المبدعين الصغار»، خلال جلسات افتراضية متنوّعة.

كما تنظّم جلسات قرائية بلغات عالمية مثل الإسبانية والصينية والكورية، إضافة إلى أمسية شعرية خليجية بمناسبة اليوم العالمي للشعر، وندوة افتراضية بعنوان «الأدب النسوي وكتابات المرأة في الإمارات»، كما تنظّم جلسة حوارية تتناول أهمية المهرجانات الأدبية في تعزيز الإقبال على القراءة.