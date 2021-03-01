16 كاتباً يتنافسون على جائزة الرواية العربية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية أسماء الروايات المرشحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2021، والتي تبلغ قيمة جائزتها 50 ألف دولار أميركي.

وتتضمن القائمة الطويلة للجائزة في دورتها الرابعة، 16 رواية صدرت خلال الفترة بين الأول من يوليو 2019 وحتى آخر أغسطس 2020، وجرى اختيارها من بين 121 رواية تقدمت للجائزة.

وصل إلى القائمة كتاب من 11 بلداً تتراوح أعمارهم بين 31 و75 عاماً، وتعالج الروايات قضايا ذات صلة بواقع العالم العربي اليوم. تنحو ثلاث روايات من القائمة في اتجاه فضاء بوليسي. كما اتخذت روايات القائمة الطويلة فضاءات عدن وعمان والدار البيضاء ووهران، وغيرها من المدن العربية، ساحة لأحداثها وتحكي عن العلاقات الإنسانية ودور الأدب في التنوير.

واختيرت القائمة الطويلة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، وعضوية كل من: صفاء جبران، أستاذة اللغة العربية والأدب العربي الحديث في جامعة ساو باولو، (البرازيل)، ومحمد آيت حنا، كاتب ومترجم مغربي، يدرس الفلسفة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء، وعلي المقري، كاتب يمني وصل مرتين إلى القائمة الطويلة للجائزة، وعائشة سلطان، كاتبة وصحافية إماراتية، وهي مؤسسة ومديرة دار «ورق» للنشر ونائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

من بين قائمة الروائيين الستة عشر الذين وصلت أعمالهم إلى القائمة الطويلة، العديد من الأسماء المألوفة، من بينهم جلال برجس المرشح للقائمة الطويلة عام 2019 عن رواية «سيدات الحواس الخمس»، ومحسن الرملي المرشح للقائمة الطويلة مرتين في عامي 2010 و2013 عن روايتي «تمر الأصابع» و«حدائق الرئيس»، والحبيب السالمي المرشح مرتين للقائمة القصيرة في عامي 2009 و2012 عن روايتي «روائح ماري كلير» و«نساء البساتين»، ويوسف فاضل المرشح للقائمة القصيرة عام 2014 عن «طائر أزرق نادر يحلق معي»، ومنصورة عز الدين المرشحة للقائمة القصيرة عام 2010 عن «وراء الفردوس»، وحامد الناظر المرشح للقائمة الطويلة مرتين في عامي 2016 و2018 عن روايتي «نبوءة السقا» و«الطاووس الأسود».

شهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كتّاب للمرة الأولى إلى القائمة الطويلة وهم: عبدالله البصيص، عباس بيضون، أحمد زين، عبد المجيد سباطة، عبد اللطيف ولد عبد الله، عبد الله آل عياف، أميرة غنيم، عمارة لخوص، دنيا ميخائيل وسارة النمس.

تعتبر الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي باللغة العربية، وترعى الجائزة «مؤسسة جائزة بوكر» في لندن، بينما تقوم «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» بدعمها مالياً.

وقال شوقي بزيع، رئيس لجنة التحكيم: «نحن هنا إزاء 16 رواية مميزة من مختلف أصقاع العالم العربي، تراوحت سياقاتها الأسلوبية والتعبيرية بين تقنيات التوثيق، والرسائل والتقصي الاجتماعي والنفسي، والاستقصاء البوليسي المعقد».

من جانبه، قال ياسر سليمان، رئيس مجلس الأمناء: «تتابع روايات هذه الدورة مسارات الرواية العربية في الزمن الراهن بمفاعلاتها التي تتجذر في التاريخ الحديث والبعيد، لتستلهم مواضيعها، وتحفر في أعماق شخوصها، وتستنهض أصواتها لتعبر عن حالات يعيشها الإنسان العربي».

وأضاف أن القارئ سيجد في روايات هذه القائمة نفحات من التجريب في نسج البناء الروائي، التي تجعل منه مشاركاً فاعلاً في تركيب الأحداث وغزل خيوطها.