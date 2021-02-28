منحوتة تستحضر حضارات قديمة بالذكاء الاصطناعي

دبي (الاتحاد)

تعرض دبي عملاً فنياً رقمياً مبتكراً من تصميم استوديو «آوتش»، الحائز جوائز مرموقة. ولتنفيذ هذا العمل، الذي يعرض في برج «آي سي دي بروكفيلد بليس»، تمت معالجة بيانات تعود إلى الحقبة الحجرية الحديثة ما قبل الفخارية (9600-7000 قبل الميلاد) باستخدام خوارزميات مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي. وجرى تمثيل هذه البيانات على شكل صور يتناوب ظهورها على مسلة ضخمة مكونة من 4 ألواح مضاءة بتقنية «الدايودات» الباعثة للضوء وتحتوي على 3 مليارات بكسل. وتم جمع محتوى الصور من موقع «غوبكلي تبه» جنوب شرق الأناضول، والذي يعد واحداً من أقدم المواقع الأثرية في العالم. ومع عرضها بشكل متناوب على المسلة، تتحول هذه الصور الثابتة إلى منحوتة حية يستمر عرضها إلى 23 مارس الجاري.

ويعد العمل، الذي أطلق عليه «داتامونوليث-إي آي»، ثمرة تعاون إبداعي بين الآلة والإنسان، واستخدم فيه «آوتش» بعضاً من أقدم البيانات المتاحة في الشرق الأوسط لتجسيدها على شكل نصب رقمي تستضيفه دبي، ويشكل هذا العمل نقطة التقاء فكري بين الثقافات القديمة والمعاصرة، وتم عرضه في عدد من أبرز المدن العالمية الكبرى مثل نيويورك ولندن وتايبيه وطوكيو وبرشلونة.

ويشكّل برج «آي سي دي بروكفيلد بليس» مَعْلماً ثقافياً جديداً، وبيئة عمل حديثة تلعب دوراً فاعلاً في تحول مشهد الثقافة والفنون المحلي، إلى جانب أنه منصةً لدعم الفنانين الناشئين والبارزين في المنطقة.

إلى ذلك، قال فيردي أليتشي من «آوتش»: «نستكشف المساحات الهجينة للعالمين الافتراضي والمادي كبيئة مشتركة تعيد صياغة مستقبل الفن في القرن الحادي والعشرين، فالأمر أشبه باستخدام البيانات كطلاء، والخوارزمية كفرشاة».