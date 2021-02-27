بايرن ميونيخ «لحن الخماسية» في «الذكرى 121»

برلين (أ ف ب)

استعاد بايرن ميونيخ نغمة الانتصارات في الدوري الألماني لكرة القدم، إثر فوزه الساحق على ضيفه كولن 5-1، في المرحلة الثالثة والعشرين «السبت»، في اليوم الذي يصادف احتفاله بذكرى مرور 121 عاماً على تأسيسه.

وكان الفريق البافاري تعادل على ملعبه مع أرمينيا بيليفيلد 3-3، ثم سقط أمام آينتراخت فرانكفورت 1-2 في الجولتين الماضيتين.

وأحرز البايرن الذي تأسس في 27 فبراير عام 1900 لقب الدوري المحلي 30 مرة «رقم قياسي»، وكأس ألمانيا 20 مرة «رقم قياسي أيضاً»، بالإضافة إلى ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وتعافى مهاجم بايرن ميونيخ توماس مولر من إصابته بفيروس كورونا وبدأ المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، شأنه في ذلك شأن سيرج جنابري الذي شفي من إصابة بتمزق عضلي.

وكان كولن حقق نتائج مميزة ضد الفرق الكبيرة هذا الموسم، حيث فاز على بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ خارج ملعبه، وتعادل مع لايبزج على أرضه.

نجح بايرن ميونيخ في افتتاح التسجيل بوساطة مهاجمه الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج، إثر تمريرة عرضية من ليون جوريتسكا، والهدف هو الأول للمهاجم الكاميروني في صفوف بايرن ميونيخ في الدوري منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي.

وبات تشوبو موتينج ثالث لاعب أفريقي يسجل هدفاً لبايرن ميونيخ، بعد الغاني سامي كوفور «7 أهداف» والمغربي مهدي بنعطية «2».

ثم أضاف الفريق البافاري الهدف الثاني، بعد لعبة مشتركة رائعة بين الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي مرر كرة بـ «الكعب» باتجاه جوريتسكا، ثم راوغ الأخير مدافعاً، من خلال تمرير الكرة بين ساقيه قبل أن يعيدها إلى البولندي الذي تابعها داخل الشباك.

وفي مطلع الشوط الثاني، استغل كولن سوء تفاهم بين قلبي دفاع بايرن جيروم بواتنج والنمساوي دافيد ألابا ليخطف التونسي الياس السخيري الكرة ويسددها من فوق الحارس مانويل نوير.

وشارك مولر منتصف الشوط الثاني، وبعد مرور 32 ثانية فقط من نزوله، مرر كرة حاسمة باتجاه ليفاندوفسكي ليسددها الأخير داخل الشباك ليعزز تقدم فريقه، والهدف هو الثامن والعشرون لليفاندوفسكي في 23 مباراة في «البوندسليجا».

ويسعى ليفاندوفسكي لمعادلة أو كسر الرقم القياسي لأفضل هداف في موسم واحد في الدوري الألماني، والمسجل باسم لاعب آخر من بايرن ميونيخ هو الأسطورة جيرد مولر الذي سجل 40 هدفاً موسم 1971-72.

ومرة جديدة كاد كولن يقلص الفارق عندما انتزع دومينيك دريكسلر الكرة من نوير خارج المنطقة والمرمى مشرع أمامه لكنه سدد في القائم.

وسجل جنابري الذي شارك احتياطياً منتصف الشوط الثاني الهدف الرابع إثر تمريرة الفرنسي لوكا هرنانديز، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الخامس بكرة رأسي.



