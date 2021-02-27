«نادي الناشرين».. تسويق الكتب المترجمة عربياً وعالمياً

الشارقة (الاتحاد)

تستضيف هيئة الشارقة للكتاب، ضمن فعاليات «نادي الناشرين»، المترجمة والمستشارة الدولية للنشر والآداب ومدير دار دوّن مصر فاطمة عباس، والكاتب والمحرر وصاحب دار «إنترلينك للنشر الأميركي»، مايكل س. مشابك، في جلسة حوارية بعنوان: «التسويق وطلب الكتب المترجمة بين العالم العربي والعالمي – مقارنة»، يوم الخميس الموافق 4 مارس المقبل.

تأتي الجلسة التي يديرها سيث روسو، مستشار في شركة إديوريتش الدولية للاستشارات، ضمن سلسلة جلسات مفتوحة ينظمها النادي (عن بُعد)، عبر تطبيق التواصل المرئي «زووم»، حيث يتطرق المتحدثان إلى آليات التسويق في عالم النشر، ووسائل طلب التوكيلات الخاصة بتوزيع الكتب المترجمة، ومقارنة تجربة العالم العربي بغيرها من التجارب العالمية، ومقارنة بين حجم السوق العربي والسوق العالمي في بيع الكتب المترجمة.

ويستشرف المتحدثان إمكانية إحداث نقلة نوعية في مجال الترجمة والنشر والتسويق، بناء على التجارب العالمية الناجحة، وخاصة في ظل الحاجة لتكثيف الجهود لتطوير صناعة النشر، على خلفية العوائق التي نشأت بفعل أزمة تفشي وباء «كورونا»، وتأثيرها على صناعة النشر، وبحث البدائل التي تساعد على تطوير قطاع نشر وتسويق الكتب عربياً.

ويهدف «نادي الناشرين» إلى دعم قطاع النشر ورفد العاملين فيه بالعديد من الخيارات الواعدة للارتقاء بأعمالهم، في ظلّ الظروف التي يمرّ بها العالم جرّاء انتشار فيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا المختلفة ذات الصلة بالمجال.