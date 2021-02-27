«بيوت الشعر» تحتفي بيومه العالمي

الشارقة (الاتحاد)

عقدت دائرة الثقافة في الشارقة، اجتماعاً مع «بيوت الشعر» في الوطن العربي، عبر موقع التواصل الإلكتروني «زووم»، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، بخصوص استعدادات البيوت لليوم العالمي للشعر، حيث رحّب عبد الله العويس بالحضور، ونقل تحيات صاحب السمو حاكم الشارقة، مهنئاً بيت الشعر في نواكشوط بتنظيمه الدورة السادسة من مهرجان الشعر العربي الذي أقيم مؤخراً.

وقال العويس: «إن صاحب السمو حاكم الشارقة يولي بيوت الشعر أهمية خاصة، ويوجهنا دائماً إلى المزيد من العطاء، ويشيد بالجهود التي قامت بها بيوت الشعر خلال الفترة الماضية». وأضاف: «أثبتت تجربة بيوت الشعر بأن الشعر قادر على أن يكون رافداً أساسياً للتنمية الثقافية في المجتمعات، وما قامت به بيوت الشعر بدءاً من الشارقة وليس انتهاءً بنواكشوط، وما بينها من بيوت للشعر، تجلّت بالنشاط الإبداعي المميز، حيث كان إشعاعاً حضارياً ثقافياً مميزاً أصبح محط اهتمام الجمهور المحلي لكل بلد، بالإضافة إلى الاهتمام العربي الواسع». وحول اليوم العالمي للشعر، تابع رئيس دائرة الثقافة: «يحتضن شهر مارس اليوم العالمي للشعر، وأردنا أن يكون هذا العام، شهراً مميزاً يجري فيه التفعيل الثقافي المميز من خلال بيوت الشعر».

من جانبه، قال مدير دار الشعر في تطوان مخلص الصغير: إن الدار تستعد لتنظيم أمسية شعرية وفنية، مشيراً إلى أهمية إعداد شعار موحد لاحتفاء بيوت الشعر العربي بالشعر في يومه العالمي، في ملصقات ووثائق الاحتفالية.

بدورها، أشارت مديرة بيت شعر القيروان جميلة الماجري إلى أن البيت، وبمناسبة اليوم العالمي للشعر، سينظّم ندوة أدبية بعنوان: «الشعر تثاقفًا إنسانيّا: الشعر العربيّ نموذجاً»، وأبرزت أن رسالة الشعر العربي اليوم يكمن في التعريف بفكرنا وتاريخنا وخصوصياتنا الثقافية والحضارية.

واستعرض مدير بيت الشعر في الشارقة محمد البريكي فعاليات البيت خلال اليوم العالمي للشعر وفق تطورات الجائحة، وقال: إن البيت سينظم قراءات شعرية لأربعة شعراء، إضافة إلى تكريم محاضري ورشة فن الشعر والعروض دورة 2020، وعرض فيلم عن ورشة فن الشعر، فضلاً عن تنظيم معرض صور.